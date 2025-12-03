Belülről rothad – durván odamondott Putyin Von der Leyennek a korrupciós botrány miatt

Az Európai Uniót megrázó újabb korrupciós botrány teljes mértékben Brüsszel belügye – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a TASZSZ-nak.

Dúl a korrupciós botrány az EU-ban

Fotó: AFP

Moszkva kemény választ adott a korrupciós botrányra

A korrupciós ügyek az Európai Unión belül az EU saját belügyei

– mondta az orosz elnök sajtótitkára.

Peszkov hozzátette, hogy a korrupció mindenhol jelen van. Szerinte az államok időről időre összefognak ellene, ám az elért eredmények országonként nagyon eltérők.

December 2-án a rendőrség házkutatásokat tartott több magánlakásban, az EU diplomáciai szolgálatának brüsszeli épületében, valamint a bruges-i Európai Főiskolán egy nagyszabású korrupciós és csalási ügy miatt. A razzia során őrizetbe vették Federica Mogherinit, az EU korábbi külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét és egykori bizottsági alelnökét, valamint az EU külkapcsolati szolgálatának volt főtitkárát, Stefano Sanninót.