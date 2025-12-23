Rövidesen érkezhet a fekete autó a német férfiakért

Januártól jelentős változás lép életbe a német védelmi rendszerben, amely minden fiatal férfit érinthet. A kötelező sorkatonaság új formában tér vissza Németországban, és bár a katonai szolgálat hivatalosan továbbra is önkéntes marad, az állam a korábbinál jóval keményebb eszközökkel lép fel.

Kötelező sorkatonaság bevezetését tervezi Németország: A képen Boris Pistorius védelmi miniszter, amint átadja a haditengerészet NH90 Tiger helikopterét, 2025 December 16. Fotó: CHRISTOPH SOEDER / DPA

Kötelező sorkatonaság Németországban

Az új rendszer szerint a sorozás első lépése egy 14 kérdésből álló kérdőív, amelyet a német hadsereg, a Bundeswehr küld ki a fiatal férfiaknak. A válaszadás kötelező, a nők számára viszont továbbra is önkéntes marad.

A kérdések célja annak felmérése, ki alkalmas katonai szolgálatra, és ki mutat érdeklődést a hadsereg iránt. A Védelmi Minisztérium számításai szerint havonta mintegy 54 ezer fiatal kap majd ilyen levelet.

Fotó: FOCKE STRANGMANN / AFP

Pénzbírság a katonai szolgálat megtagadásáért

A német hatóságok egyértelművé tették: aki többszöri felszólítás ellenére sem válaszol, vagy valótlan adatokat ad meg, szabálysértési eljárás alá vonható. Ennek keretében akár 1000 eurós pénzbírság is kiszabható.

Ez a lépés egyértelmű üzenet: a katonai reform nem puszta adminisztratív változás, hanem komoly állami elvárás.

Kötelező alkalmassági vizsgálat és rendőrségi elővezetés

A katonai alkalmassági vizsgálat (musterung) 2027 júliusától már minden férfi számára kötelező lesz. A minisztérium hangsúlyozta: aki igazolatlanul nem jelenik meg, azzal szemben akár a rendőrség is intézkedhet.

Magyarán: a rendőrségi elővezetés sem kizárt, vagyis a hadköteleseket szükség esetén fizikailag is a sorozóközpontba vihetik.

Fotó: MICHAELA STACHE / AFP

A Pistorius-terv és a német hadsereg bővítése

Az intézkedések mögött Boris Pistorius védelmi miniszter terve áll. A cél a német hadsereg jelentős megerősítése: a jelenlegi mintegy 183 ezer fős állományt 2035-re akár 270 ezer katonára növelnék. A döntést a romló nemzetközi biztonsági helyzettel és a háború árnyékában átalakuló európai védelmi politikával indokolják – olvasható a Bild oldalán megjelent cikkben.