Rövidesen érkezhet a fekete autó a német férfiakért

Németországban minden 18 éves férfit elér a hadsereg: kötelező kérdőív, majd katonai alkalmassági vizsgálat vár rájuk. A kötelező sorkatonaság Németországban ismét valós fenyegetéssé válhat, hiszen aki nem működik együtt, pénzbírságra, sőt akár rendőrségi elővezetésre is számíthat.
Januártól jelentős változás lép életbe a német védelmi rendszerben, amely minden fiatal férfit érinthet. A kötelező sorkatonaság új formában tér vissza Németországban, és bár a katonai szolgálat hivatalosan továbbra is önkéntes marad, az állam a korábbinál jóval keményebb eszközökkel lép fel.

Kötelező sorkatonaság bevezetését tervezi Németország: A képen Boris Pistorius védelmi miniszter, amint átadja a haditengerészet NH90 Tiger helikopterét, 2025 December 16.
Kötelező sorkatonaság bevezetését tervezi Németország: A képen Boris Pistorius védelmi miniszter, amint átadja a haditengerészet NH90 Tiger helikopterét, 2025 December 16. Fotó: CHRISTOPH SOEDER / DPA

Kötelező sorkatonaság Németországban

Az új rendszer szerint a sorozás első lépése egy 14 kérdésből álló kérdőív, amelyet a német hadsereg, a Bundeswehr küld ki a fiatal férfiaknak. A válaszadás kötelező, a nők számára viszont továbbra is önkéntes marad.

A kérdések célja annak felmérése, ki alkalmas katonai szolgálatra, és ki mutat érdeklődést a hadsereg iránt. A Védelmi Minisztérium számításai szerint havonta mintegy 54 ezer fiatal kap majd ilyen levelet.

A NH-90 MRFH Sea Tiger shipboard helicopter arrives to land at the naval airbase of Nordholz, northern Germany, on December 16, 2025, as the German Navy is taking delivery of the first of approximately 30 new shipborne helicopters of this type. The Sea Tiger is a high-performance and versatile shipborne helicopter, developed for national and alliance defense. A total of 30 NH-90 MRFH Sea Tiger helicopters will be stationed with Naval Air Wing 5 in Nordholz, Lower Saxony. (Photo by FOCKE STRANGMANN / AFP)
Fotó: FOCKE STRANGMANN / AFP

Pénzbírság a katonai szolgálat megtagadásáért

A német hatóságok egyértelművé tették: aki többszöri felszólítás ellenére sem válaszol, vagy valótlan adatokat ad meg, szabálysértési eljárás alá vonható. Ennek keretében akár 1000 eurós pénzbírság is kiszabható.

 Ez a lépés egyértelmű üzenet: a katonai reform nem puszta adminisztratív változás, hanem komoly állami elvárás.

Kötelező alkalmassági vizsgálat és rendőrségi elővezetés

A katonai alkalmassági vizsgálat (musterung) 2027 júliusától már minden férfi számára kötelező lesz. A minisztérium hangsúlyozta: aki igazolatlanul nem jelenik meg, azzal szemben akár a rendőrség is intézkedhet.

Magyarán: a rendőrségi elővezetés sem kizárt, vagyis a hadköteleseket szükség esetén fizikailag is a sorozóközpontba vihetik.

Soldiers and guests look at a Leopard 2 A8 tank for the Norwegian armed forces during the tank's roll-out on November 19, 2025 at the German arms manufacturers' KNDS in Munich, southern Germany. According to the German Armed Forces (Bundeswehr), a number of tests still need to be carried out before the tank's new model series A8 first delivery to the Bundeswehr troops that is scheduled for the year 2027. (Photo by Michaela STACHE / AFP)
Fotó: MICHAELA STACHE / AFP

A Pistorius-terv és a német hadsereg bővítése

Az intézkedések mögött Boris Pistorius védelmi miniszter terve áll. A cél a német hadsereg jelentős megerősítése: a jelenlegi mintegy 183 ezer fős állományt 2035-re akár 270 ezer katonára növelnék. A döntést a romló nemzetközi biztonsági helyzettel és a háború árnyékában átalakuló európai védelmi politikával indokolják – olvasható a Bild oldalán megjelent cikkben.

Jelenleg Németországban nem kötelező a sorkatonaság, a katonai szolgálat továbbra is önkéntes. Ugyanakkor a kérdőív és a sorozás kötelezővé tételével a jogi és adminisztratív feltételeket már előkészítették arra az esetre, ha a kötelező behívást később gyorsan vissza kellene vezetni.

17 December 2025, Berlin: Federal Chancellor Friedrich Merz (l, CDU) and Boris Pistorius (SPD), Federal Minister of Defense, talk during the 49th plenary session of the 21st legislative period in the German Bundestag. Following a government inquiry and the Federal Chancellor's government statement on the EU summit to be held at the end of the week, the Bundestag discusses the Poverty and Wealth Report and the Bundeswehr mission in Iraq, among other things. Photo: Bernd von Jutrczenka/dpa (Photo by BERND VON JUTRCZENKA / dpa Picture-Alliance via AFP)
Friedrich Merz német kancellár és Boris Pistorius védelmi miniszter fontos dogokról eggyeztetnek
Fotó: BERND VON JUTRCZENKA / DPA

Kiszivárgott a megdöbbentő javaslat a német sorkatonaságról

Már augusztusi cikkünkben is foglalkoztunk a Németországban körvonalazódó, sokakat megdöbbentő sorozási tervekkel. A német gazdaság gyengélkedik, a nyugdíjkiadások meredeken emelkednek, miközben a nemzetközi bizonytalanság egyre súlyosabb biztonsági kihívásokat teremt. Eközben napvilágra került egy törvénytervezet is, amely lehetőséget adna a kötelező sorkatonaság bevezetésére abban az esetben, ha nem jelentkezne elegendő önkéntes fiatal.

Vérfagyasztó bejelentést tett a német védelmi miniszter – háborúra készül Németország?

Egyre több jel utal arra, hogy Európa már nem csupán elméleti lehetőségként számol egy jövőbeli fegyveres konfliktussal. A háttérben konkrét politikai, katonai és költségvetési döntések születnek, amelyek azt mutatják, hogy Németország és a kontinens egésze egy Oroszországgal való esetleges háborúra készül.

Németország háborús üzemmódba kapcsol

Németország legnagyobb fegyvergyártója arra számít, hogy az évtized végére az ötszörösére nő az árbevétele a tavalyi évhez képest. A vállalat szerint a gyors bővülés egyik fő oka, hogy az utóbbi időben jelentősen megnőtt az érdeklődés az általuk meghirdetett állások iránt. 

Európában a védelmi ipari cégek igyekeznek gyors ütemben növelni kapacitásaikat, mivel egyre nagyobb szükség van különféle katonai eszközökre, például lőszerre, tankokra és vadászgépekre. A kereslet növekedése mögött az európai hadseregek fejlesztése és az ukrajnai háború miatt nyújtott folyamatos támogatás áll.

 

