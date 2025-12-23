Rövidesen érkezhet a fekete autó a német férfiakért

Januártól jelentős változás lép életbe a német védelmi rendszerben, amely minden fiatal férfit érinthet. A kötelező sorkatonaság új formában tér vissza Németországban, és bár a katonai szolgálat hivatalosan továbbra is önkéntes marad, az állam a korábbinál jóval keményebb eszközökkel lép fel.
Kötelező sorkatonaság Németországban
Az új rendszer szerint a sorozás első lépése egy 14 kérdésből álló kérdőív, amelyet a német hadsereg, a Bundeswehr küld ki a fiatal férfiaknak. A válaszadás kötelező, a nők számára viszont továbbra is önkéntes marad.
A kérdések célja annak felmérése, ki alkalmas katonai szolgálatra, és ki mutat érdeklődést a hadsereg iránt. A Védelmi Minisztérium számításai szerint havonta mintegy 54 ezer fiatal kap majd ilyen levelet.
Pénzbírság a katonai szolgálat megtagadásáért
A német hatóságok egyértelművé tették: aki többszöri felszólítás ellenére sem válaszol, vagy valótlan adatokat ad meg, szabálysértési eljárás alá vonható. Ennek keretében akár 1000 eurós pénzbírság is kiszabható.
Ez a lépés egyértelmű üzenet: a katonai reform nem puszta adminisztratív változás, hanem komoly állami elvárás.
Kötelező alkalmassági vizsgálat és rendőrségi elővezetés
A katonai alkalmassági vizsgálat (musterung) 2027 júliusától már minden férfi számára kötelező lesz. A minisztérium hangsúlyozta: aki igazolatlanul nem jelenik meg, azzal szemben akár a rendőrség is intézkedhet.
Magyarán: a rendőrségi elővezetés sem kizárt, vagyis a hadköteleseket szükség esetén fizikailag is a sorozóközpontba vihetik.
A Pistorius-terv és a német hadsereg bővítése
Az intézkedések mögött Boris Pistorius védelmi miniszter terve áll. A cél a német hadsereg jelentős megerősítése: a jelenlegi mintegy 183 ezer fős állományt 2035-re akár 270 ezer katonára növelnék. A döntést a romló nemzetközi biztonsági helyzettel és a háború árnyékában átalakuló európai védelmi politikával indokolják – olvasható a Bild oldalán megjelent cikkben.
Kiszivárgott a megdöbbentő javaslat a német sorkatonaságról
Már augusztusi cikkünkben is foglalkoztunk a Németországban körvonalazódó, sokakat megdöbbentő sorozási tervekkel. A német gazdaság gyengélkedik, a nyugdíjkiadások meredeken emelkednek, miközben a nemzetközi bizonytalanság egyre súlyosabb biztonsági kihívásokat teremt. Eközben napvilágra került egy törvénytervezet is, amely lehetőséget adna a kötelező sorkatonaság bevezetésére abban az esetben, ha nem jelentkezne elegendő önkéntes fiatal.
Vérfagyasztó bejelentést tett a német védelmi miniszter – háborúra készül Németország?
Egyre több jel utal arra, hogy Európa már nem csupán elméleti lehetőségként számol egy jövőbeli fegyveres konfliktussal. A háttérben konkrét politikai, katonai és költségvetési döntések születnek, amelyek azt mutatják, hogy Németország és a kontinens egésze egy Oroszországgal való esetleges háborúra készül.
Németország háborús üzemmódba kapcsol
Németország legnagyobb fegyvergyártója arra számít, hogy az évtized végére az ötszörösére nő az árbevétele a tavalyi évhez képest. A vállalat szerint a gyors bővülés egyik fő oka, hogy az utóbbi időben jelentősen megnőtt az érdeklődés az általuk meghirdetett állások iránt.
Európában a védelmi ipari cégek igyekeznek gyors ütemben növelni kapacitásaikat, mivel egyre nagyobb szükség van különféle katonai eszközökre, például lőszerre, tankokra és vadászgépekre. A kereslet növekedése mögött az európai hadseregek fejlesztése és az ukrajnai háború miatt nyújtott folyamatos támogatás áll.
Jelenleg Németországban nem kötelező a sorkatonaság, a katonai szolgálat továbbra is önkéntes. Ugyanakkor a kérdőív és a sorozás kötelezővé tételével a jogi és adminisztratív feltételeket már előkészítették arra az esetre, ha a kötelező behívást később gyorsan vissza kellene vezetni.