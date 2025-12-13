Kötélpálya indul Párizs mellett – ilyet Európában még nem láttunk

A kötélpálya Európa leghosszabb városi rendszerének számít, és Párizs déli elővárosaiban teremti meg a közvetlen összeköttetést olyan területek között, ahol a felszíni közlekedés eddig lassú és túlterhelt volt. A beruházás célja, hogy csökkentse a menetidőt, elkerülje a közúti dugókat, és fenntarthatóbb közlekedési alternatívát nyújtson a régió lakóinak – tájékoztat a Bild.

A kötélpálya akár 55 méteres magasságban közlekedik

Fotó: THOMAS SAMSON / AFP

Kötélpálya a mindennapi közlekedésben

A kötélpálya Créteil és Villeneuve-Saint-Georges között közlekedik, 4,5 kilométeres szakaszon, öt állomással. A rendszerhez 30 acéloszlopot telepítettek, amelyek 13 és 55 méter közötti magasságban tartják a pályát. Az út, amely busszal körülbelül 40 percig tartott, a kötélpályával mindössze 18 perc alatt megtehető.

A rendszer 105 kabinnal üzemel, 10 férőhellyel, csúcsidőben 30 másodpercenkénti indulással. A kapacitás eléri a napi 11 ezer utast, a működés pedig a hét minden napján biztosított.

A kabinok akár 21 km/órás sebességgel haladnak, legfeljebb 55 méteres magasságban. Erős szél esetén a sebességet csökkentik, 90 km/órás szél felett pedig a forgalmat leállítják, ilyenkor buszos pótlás lép életbe. Egy utazás ára 2 euró, így a rendszer a hagyományos tömegközlekedés részeként működik.

Bár Európában ez a leghosszabb városi kötélpálya, világszinten a rekordot továbbra is a bolíviai Mi Teleférico tartja, amely 33 kilométeres hálózattal szolgálja ki La Paz térségét.

