Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

kozmikus sugárzás

Távoli galaxisból érkező kozmikus sugárzás miatt került kórházba 15 ember

Tegnap, 12:30
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy New Jersey-be tartó utasszállító repülőgép októberben váratlanul több száz méter esett a levegőben, az incidens után 15 embert kórházba kellett szállítani. A legújabb szakértői vélemények szerint a meghibásodást nem egyszerű turbulencia, hanem egy másik galaxisból érkező kozmikus sugárzás okozhatta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kozmikus sugárzásmeghibásodásrepülő

A kozmikus sugárzás úgy jöhetett létre, hogy a JetBlue Airbus A320-as gépét nagy energiájú részecskék záporozták meg, amelyek egy távoli szupernóva-robbanásból indultak útnak, és millió éveken át utaztak, mire elérték a Földet – idézi Clive Dyert, a Surrey Egyetem űr- és sugárzáskutatóját a New York Post.

A kozmikus sugárzás egy másik galaxisból érkezett – Fotó: X
A kozmikus sugárzás egy másik galaxisból érkezett
Fotó: X

A kozmikus sugárzás zuhanást is okozhat

A gép október 30-án indult Cancúnból Newark felé, amikor minden előjel nélkül drámai mértékben süllyedni kezdett. A pilóták végül visszanyerték az irányítást, és kényszerleszállást hajtottak végre Tampa repülőterén, ám körülbelül húsz utas komoly sérüléseket szenvedett, többeknek véres fejsérülései lettek.

A kozmikus sugárzás képes kölcsönhatásba lépni a modern mikroelektronikával, és megváltoztathatja az áramkörök állapotát. Előidézhet egyszerű bitváltást, amikor egy nulla egyesre vált, vagy fordítva. Megzavarhatja az információfeldolgozást, hibákat okozhat, sőt akár hardverkárosodást is előidézhet, ha olyan erős áramlökést generál, amely kiéget egy alkatrészt”

– magyarázta Dyer.

A héten az Airbus azt közölte, hogy a hibát „intenzív naptevékenység” okozta, amely megzavarta a két évtizedes gép navigációs számítógépét. Dyer azonban úgy véli, a Nap sugárzási adatai nem mutattak olyan extrém értékeket, amelyek ilyen hatást válthattak volna ki, szerinte sokkal valószínűbb, hogy a hiba egy szupernóva által kibocsátott kozmikus részecskék következménye.

A kozmikus sugárzás akkor keletkezik, amikor hatalmas csillagok életük végén felrobbannak, és fénysebességgel kilökődő protonok indulnak útnak a világűrben. 

Ha ezek valamelyike eltalál egy repülőgép fedélzeti szenzorában vagy számítógépében egy érzékeny elektronikus áramkört, az megzavarhatja a rendszerek működését, és akár a repülő váratlan zuhanását is okozhatja.

Felfedezés a kozmikus sugárzással kapcsolatban

Fontos felfedezést tett egy csillagászokból álló nemzetközi kutatócsoport. A Föld közelében valami olyan energiaszintű fotonokat bocsát ki, amelyeket korábban csak távoli kvazároknál figyeltek meg.

Nincs magyarázat

Titokzatos kozmikus robbanást észlelt az Einstein Probe űrszonda, amelyre egyelőre nincs egyértelmű magyarázat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!