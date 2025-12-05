Távoli galaxisból érkező kozmikus sugárzás miatt került kórházba 15 ember

A kozmikus sugárzás úgy jöhetett létre, hogy a JetBlue Airbus A320-as gépét nagy energiájú részecskék záporozták meg, amelyek egy távoli szupernóva-robbanásból indultak útnak, és millió éveken át utaztak, mire elérték a Földet – idézi Clive Dyert, a Surrey Egyetem űr- és sugárzáskutatóját a New York Post.

A kozmikus sugárzás egy másik galaxisból érkezett

Fotó: X

A kozmikus sugárzás zuhanást is okozhat

A gép október 30-án indult Cancúnból Newark felé, amikor minden előjel nélkül drámai mértékben süllyedni kezdett. A pilóták végül visszanyerték az irányítást, és kényszerleszállást hajtottak végre Tampa repülőterén, ám körülbelül húsz utas komoly sérüléseket szenvedett, többeknek véres fejsérülései lettek.

A kozmikus sugárzás képes kölcsönhatásba lépni a modern mikroelektronikával, és megváltoztathatja az áramkörök állapotát. Előidézhet egyszerű bitváltást, amikor egy nulla egyesre vált, vagy fordítva. Megzavarhatja az információfeldolgozást, hibákat okozhat, sőt akár hardverkárosodást is előidézhet, ha olyan erős áramlökést generál, amely kiéget egy alkatrészt”

– magyarázta Dyer.

A héten az Airbus azt közölte, hogy a hibát „intenzív naptevékenység” okozta, amely megzavarta a két évtizedes gép navigációs számítógépét. Dyer azonban úgy véli, a Nap sugárzási adatai nem mutattak olyan extrém értékeket, amelyek ilyen hatást válthattak volna ki, szerinte sokkal valószínűbb, hogy a hiba egy szupernóva által kibocsátott kozmikus részecskék következménye.

A kozmikus sugárzás akkor keletkezik, amikor hatalmas csillagok életük végén felrobbannak, és fénysebességgel kilökődő protonok indulnak útnak a világűrben.

Ha ezek valamelyike eltalál egy repülőgép fedélzeti szenzorában vagy számítógépében egy érzékeny elektronikus áramkört, az megzavarhatja a rendszerek működését, és akár a repülő váratlan zuhanását is okozhatja.

Felfedezés a kozmikus sugárzással kapcsolatban

Fontos felfedezést tett egy csillagászokból álló nemzetközi kutatócsoport. A Föld közelében valami olyan energiaszintű fotonokat bocsát ki, amelyeket korábban csak távoli kvazároknál figyeltek meg.