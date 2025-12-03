Meglépték: jövő héttől korhatáros lesz a közösségi média Ausztráliában

Ausztrália jövő héttől szigorítja a közösségi média használatát: minden 16 év alatti gyerekfiókot le kell zárniuk a platformoknak, különben súlyos bírságra számíthatnak. A szabályozás célja a fiatalok online védelme, a platformoknak havi jelentésekben kell majd beszámolniuk az eltávolított fiókok számáról – tájékoztat az ABC News.

Jövő héttől korhatáros lesz a közösségi média Ausztráliában – Fotó: Unsplash

Korhatárhoz kötött közösségi média

A Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Reddit és más nagy platformok akár 50 millió ausztrál dolláros (10,7 milliárd forintos) bírságot is kaphatnak, ha nem távolítják el a 16 év alatti felhasználókat.

A Google bejelentette, hogy minden 16 év alatti felhasználót kijelentkeztet a YouTube-ról, és elveszítik a fióktulajdonosoknak járó funkciókat, például a lejátszási listákat.

A Meta, amely a Facebookot, Instagramot és Threadset birtokolja, csütörtöktől kezdi az érintett fiatal felhasználók eltávolítását. A tévesen eltávolított 16 év feletti felhasználók a Yoti Age Verification szolgáltatáson keresztül igazolhatják életkorukat kormány által kiadott igazolvánnyal vagy videós szelfivel.

Az ausztrál eSafety havonta ellenőrzi majd a platformok jelentéseit, és ha ismétlődő jogsértést találnak, a bírság maximális összegét is kiszabhatják.

Miközben a kormány a szabály betartatására készül, jogvédő csoportok, köztük a Sydney-i Digital Freedom Project a Legfelsőbb Bírósághoz fordultak, hogy ideiglenesen megakadályozzák a törvény életbe lépését. A tárgyalás időpontját egyelőre nem tűzték ki.

Ausztrália lépése nem egyedülálló: a malajziai kormány 2026-tól tervezi a 16 év alatti felhasználók tiltását, míg az Európai Bizottság, Franciaország, Dánia, Görögország, Románia és Új-Zéland is a minimum életkor meghatározását fontolgatja. A cél mindenhol közös: biztonságosabbá tenni a közösségi médiát a fiatalok számára, és jobban ellenőrizni, ki fér hozzá ezekhez a platformokhoz.

Milyen webhelyek kerültek fel a korhatáros listára?

A fiatalok védelmét hangoztatva hozott tiltás által érintett webhelyeket manuálisan listázza az ausztrál kormány. A feketelistán levő webszolgáltatások száma tízre bővült, és az összes nagy közösségi média platformot érinti, még a Twitch livestreaming szolgáltatást is.