Sokan elkövetik ezt a hibát karácsony után, pedig hatalmas bajt okozhat

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Sokan ártalmatlannak gondolják, de a vízvezeték-szerelők szerint komoly problémát okozhat, ha a karácsony után megmaradt Baileyst a mosogatóba öntjük. A Baileys krémes likőr, ami tejszínt és zsírokat tartalmaz, amelyek a csövekben lehűlve megszilárdulhatnak, és idővel dugulást okozhatnak.
Baileyslefolyóveszély

Egy szakértő szerint a krémes likőr a lefolyóban ugyanúgy viselkedik, mint a sütéshez használt zsír: lerakódik, kellemetlen szagokat, lassú vízlefolyást, sőt akár szennyvíz-visszafolyást is okozhat. A probléma különösen az ünnepek után gyakori, amikor több zsíros étel és krémes ital kerül a csatornába – írja a The Sun.

A krémes likőr ízletes, de veszélyeket is hordoz magában – Fotó: Unsplash
A krémes likőr ízletes, de veszélyeket is hordoz magában
Fotó: Unsplash

A krémes likőrnek szemétben a helye

A szakemberek azt javasolják, hogy a maradék Baileyst inkább a szemétbe dobjuk, és csak annyi üveget bontsunk fel, amennyit biztosan elfogyasztunk. Egy apró figyelmetlenség ugyanis később drága javításhoz vezethet. 

