Sokan elkövetik ezt a hibát karácsony után, pedig hatalmas bajt okozhat

Egy szakértő szerint a krémes likőr a lefolyóban ugyanúgy viselkedik, mint a sütéshez használt zsír: lerakódik, kellemetlen szagokat, lassú vízlefolyást, sőt akár szennyvíz-visszafolyást is okozhat. A probléma különösen az ünnepek után gyakori, amikor több zsíros étel és krémes ital kerül a csatornába – írja a The Sun.

A krémes likőr ízletes, de veszélyeket is hordoz magában

Fotó: Unsplash

A krémes likőrnek szemétben a helye

A szakemberek azt javasolják, hogy a maradék Baileyst inkább a szemétbe dobjuk, és csak annyi üveget bontsunk fel, amennyit biztosan elfogyasztunk. Egy apró figyelmetlenség ugyanis később drága javításhoz vezethet.

