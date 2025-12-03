Megszólalt a Kreml az ukrajnai béketerv kapcsán – döbbenetes, amit mondtak

A Kreml szerint teljesen pontatlan az a megfogalmazás, miszerint Vlagyimir Putyin december 2-i találkozóján visszautasította az amerikai rendezési tervet az ukrajnai konfliktusról. Erről Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője beszélt december 3-án.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője

Fotó: Sergei Karpukhin / AFP

A Kreml szerint nem igaz, hogy Putyin visszadobta az amerikai béketervet

Nem, ez így nem helytálló. Volt, amit elfogadtunk, más részek viszont elfogadhatatlannak bizonyultak

– mondta.

Hozzátette, hogy ez a kompromisszumkeresés normális folyamata.

A beszélgetés előző éjjel ért véget: az amerikai elnök különmegbízottja, Stephen Witkoff öt órán át tárgyalt Putyinnal. Ez már a hatodik látogatása volt az idei évben. A találkozó részleteit mindkét fél titokban tartja, de a Putyin mellett dolgozó Jurij Usakov szerint a felek a területi kérdésről is egyeztettek. Mint mondta,

a megbeszélés „hasznos és építő jellegű” volt.

Peszkov leszögezte: Oroszország kész annyit tárgyalni az Egyesült Államokkal, amennyire csak szükség lesz ahhoz, hogy valódi békerendezés szülessen Ukrajnában.

„Készen állunk annyit találkozni, amennyi csak kell a békés rendezés eléréséhez” – mondta a szóvivő.

Emellett kiemelte, hogy Moszkva nagyra értékeli Donald Trump amerikai elnök politikai akaratát és törekvését a megoldás keresésére. Peszkov köszönetet mondott az amerikai adminisztrációnak az erőfeszítéseiért.