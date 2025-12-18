Szenzációs lelet: ritka Krisztus-freskót találtak Törökországban

A Krisztus-freskó a nyugat-törökországi Iznik városában, a Hisardere nekropolisz területén került elő, ahol régészek egy ókori sírkamrát tártak fel. A freskó Jézus Krisztust a jó pásztor alakjában ábrázolja, amely a korai keresztény ikonográfia egyik jellegzetes motívuma. A kutatók szerint a lelet különösen ritka, és valószínűleg az egyetlen ismert ilyen ábrázolás az ókori Anatólia területéről – tájékoztat az MTI.

Krisztus-freskó egy ókori sírkamrában

A Hisardere nekropolisz a Krisztus utáni 2. és az 5. század között szolgált Nikaia, a mai Iznik temetőjeként. A város történelmi szerepe kiemelkedő, hiszen

itt tartották 325-ben az első egyetemes zsinatot.

A temetkezési helyen nemcsak tehetősebb családok, hanem alacsonyabb társadalmi rétegekhez tartozó személyek sírjai is megtalálhatók. A lelőhelyen jellemzőek a terrakottalapokkal fedett, kamraszerű sírok.

Itt látható az eredeti lelet:

Egyedülálló lelet az ókori Anatóliából

A szakemberek szerint a Krisztus-freskó nemcsak vallási, hanem művészettörténeti szempontból is kiemelkedő jelentőségű, mivel ritka betekintést nyújt a korai kereszténység temetkezési és ábrázolási hagyományaiba.

A felfedezés további kutatások előtt nyithat utat az ókori Iznik vallási életének feltárásában.

