Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Háború

Kiderült: ezt tervezi Zelenszkij az orosz vagyonnal

Friss!

Dárdai Pál visszatért a magyar futballba

régészet

Szenzációs lelet: ritka Krisztus-freskót találtak Törökországban

5 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jelentős régészeti felfedezésről számoltak be Törökországból, ahol egy ókori temető feltárása során ritka vallási ábrázolás került elő. A Krisztus-freskó a korakeresztény művészet egyik különleges emlékének számít.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A Krisztus-freskó a nyugat-törökországi Iznik városában, a Hisardere nekropolisz területén került elő, ahol régészek egy ókori sírkamrát tártak fel. A freskó Jézus Krisztust a jó pásztor alakjában ábrázolja, amely a korai keresztény ikonográfia egyik jellegzetes motívuma. A kutatók szerint a lelet különösen ritka, és valószínűleg az egyetlen ismert ilyen ábrázolás az ókori Anatólia területéről – tájékoztat az MTI.

Krisztus-freskó
Egyedülálló felfedezés az ókori Anatóliából – Krisztus-freskó került elő (A kép illusztráció!)
Fotó: Feyza Nur / Pexels

Krisztus-freskó egy ókori sírkamrában

A Hisardere nekropolisz a Krisztus utáni 2. és az 5. század között szolgált Nikaia, a mai Iznik temetőjeként. A város történelmi szerepe kiemelkedő, hiszen 

itt tartották 325-ben az első egyetemes zsinatot.

A temetkezési helyen nemcsak tehetősebb családok, hanem alacsonyabb társadalmi rétegekhez tartozó személyek sírjai is megtalálhatók. A lelőhelyen jellemzőek a terrakottalapokkal fedett, kamraszerű sírok.

Itt látható az eredeti lelet:

Egyedülálló lelet az ókori Anatóliából

A szakemberek szerint a Krisztus-freskó nemcsak vallási, hanem művészettörténeti szempontból is kiemelkedő jelentőségű, mivel ritka betekintést nyújt a korai kereszténység temetkezési és ábrázolási hagyományaiba.

A felfedezés további kutatások előtt nyithat utat az ókori Iznik vallási életének feltárásában.

Kapcsolódó tartalmaink: 

Hihetetlen felfedezés! Jézus apostolainak szülőhelyét találhatták meg

Egy Izraelben tomboló tűzvész váratlanul történelmi kincset tárt fel. A régészek szerint a lángok nyomán előbukkant romok akár Jézus apostolainak szülőfalujához is köthetők. A felfedezés új fényt vet a bibliai idők egyik legfontosabb településére.

Megfejtették Jézus töviskoronájának titkát – a lepel árulkodik a részletekről

Egy új igazságügyi vizsgálat talán pontot tehet a kereszténység egyik legnagyobb rejtélyének végére. A kutatók Jézus töviskoronájának valódi formáját próbálták rekonstruálni a híres torinói leplen látható vérminták alapján.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!