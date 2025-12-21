Milliókat dönt le a lábáról egy félreértett betegség – sokan nem is tudják, hogy ezzel küzdenek

Az Egyesült Államokban több mint 3 millió ember él a betegséggel, ám a kutatások szerint csupán minden hatodik beteg kap helyes diagnózist. A krónikus fáradtság szindróma adatai alapján a páciensek egy része időszakosan ágyhoz kötötté válik – tájékoztatott a New York Post.
Nehezen felismerhető a krónikus fáradtság
A betegség legfőbb tünete a súlyos, újonnan jelentkező kimerültség, amely jelentősen rontja a mindennapi életminőséget, és pihenéssel sem múlik el. Jellemző még az erőkifejtés utáni rosszullét, az alvászavar, a memória- és koncentrációs nehézség, valamint a szédülés.
Laborvizsgálattal jelenleg nem mutatható ki egyértelműen, ezért az orvosok kizárásos alapon diagnosztizálják, gyakran összetévesztve depresszióval vagy pajzsmirigyproblémákkal.
Szakértők szerint a betegséget fertőzések – például COVID vagy mononukleózis –, erős stressz, hormonális változások vagy kimerültség válthatják ki. A nőket arányaiban gyakrabban érinti, aminek genetikai okai is lehetnek.
Amerikai kutatók egy MI-alapú módszeren dolgoznak, amely vér- és székletminták elemzésével képes lehet felismerni a betegséget. A rendszer a szervezet immun- és anyagcsere-eltéréseit vizsgálja, és ígéretes eredményeket mutat.
Megfejtették a krónikus fáradtság valódi okát
Most először sikerült tudományosan bizonyítani, hogy a krónikus fáradtság szindróma nem képzelgés vagy lelki gyengeség.
Ez lehet az oka az állandó fáradtságnak
Az állandó fáradtság mögött gyakran egyszerű, de figyelmen kívül hagyott okok állnak.