Szubjektív tudósítás Kubából, a túlérett szocialista paradicsomból

Havanna méltóságteljes, idős dáma. A ráncokkal szabdalt arc még őrzi hajdani szépségét, az ékszerek azonban nem feledtetik a hajlott kort, a szakadt ruhát. Az ottaniak nem is nagyon emlékeznek az egykor volt szép úrhölgyre. Talán nem is akarnak, a mindennapok küzdelmei sokkal fontosabbak, bár fogcsikorgatás helyett mosolyogva küzdenek. Akkor is, amikor a lepusztult utcákon vagy a tengerparti Malecónon fillérekért kínálják az „eredeti” Cohiba szivart vagy éppen magukat a legszűkebb leggingsbe bújt könnyűvérű lányok.
A fővárosba érkező számára tíz percen belül kiderül, hogy a világon itt a legjobb az egy négyzetméterre jutó tökéletes formájú női fenekek aránya. A hibátlan idomok egyik, másik tulajdonosa ártatlan mosollyal és a soknál is többet ígérő tekintettel kér arra, hogy hívd meg italra, vacsorára. Nagy a kísértés…
A lefegyverző vidámság más ügyekben is levesz a lábadról. Nem csoda, hogy kötélnek álltam, amikor egy párjával sétálgató férfi „szivar kiállításra” invitált. Csak egy perc, mondta, ám negyedórányi kutyagolás után gyanút fogtam, mire egy kevésbé lepukkant ház előtt végre megállt. A kapualj sötét és húgyszagú volt. Lépcsőzés, rácsos ajtók csapódása és némi ordibálás után az emeleti lakásban találtam magam. A tűzhelyen a hús, a tévé előtt a nagymama főtt a forróságban. A „kiállítás” ürügyén szivart akartak rám sózni, és amikor szinte biztosra vettem, hogy én is a levesben végzem, elengedtek. Egy ifjú mulatt szépség kíséretében, akinek a kedvéért akár több doboz szivart is szívesen megvettem volna. Odaadta a telefonszámát, és meghívott estére néhány italra. Enyém a számla, övé az élmény alapon.
A zene segítségével élik túl a hétköznapokat
A kubaiaknak a zene, olyan mint másoknak a levegő. Éltető elem, mindig és mindenütt szól. Egy idő után azonban nem egészen őszinte a mosolyod, amikor a bárban, étteremben vagy éppen az utcasarkon ezredszer is a Guantanemerát nyomja a latin combo. Persze, királyul érzed magad, amikor bepattansz az 1954-es szárnyas Cadillac kabrióba és a füledbe bömböl a Buena Vistától a Chan, Chan. Az sem lohasztja le a kedved, hogy a pilóta elárulja:
az eredeti motort Nissanra cserélte.
Denzel, a havannai La Vitrola bár huszonéves fuvolása szerint a zene afféle menekülő útvonal a valóságból. Alig két-háromezer peso (kb. 3 ezer forint) a fizetése, nem csoda, hogy konzervatóriumi képzettsége és virtuozitása dacára szüksége van egy kis mellékesre, csakúgy, mint a számtalan kéregetőnek.
– A Covid-járványig úgy, ahogy tűrhető volt a helyzet, de azóta sokkal kevesebb a turista, nehezebb az élet. Külföldi fellépésről álmodozok, de aligha hagyom itt a családomat, a barátnőmet – mondja a zenész, miközben a szomszédban, a Plaza Vieja árkádjai alatt megszólal a „konkurencia”, és egy addig a járda szélén ücsörgő, korosodó asszonyt azonnal táncra kényszerít.
Ha szól a zene mozogni kell!
Ez a jelszó. Jobban hangzik, mint az utca embere előtt is kopottas hírű Che Guevara aranyköpése, a „Hasta la victoria siempre”. A vinalesi dohányföldeken dolgozókat éppúgy táncra perdítitik a tüzes melódiák, mint a cienfuegosi kirakodóvásár árusait. Azaz, nem táncolnak, inkább eggyé olvadnak a zenével. Jómagam ólmos lábaimra és arra hivatkozva, hogy ráléptem a ritmusra, rendszeresen visszautasítottam a salsaművésznők felkérését, és a koktélos pultnál kerestem menedéket.
Ahol nem telik haszontalanul az idő. A vinalesi Cubar egyik pultjánál álldogálva megtudtam, hogy a jó Daiquiri koktél titka, hogy cukorszirup helyett olasz cseresznyelikőrrel édesítik. Cienfuegosban néhány hölgytársaságra vágyó, közel-keleti üzletember „árnyékában” kb. négyezer forintért öt pazar koktélt ihattam a filmcsillagokat megszégyenítő mosolyú felszolgáló hölgy ajánlásával megspékelve.
Ha már unod a homárt
S ha már ital, legyen étel is! Mondjuk Kuba nem a gasztronómiájáról híres. Néhány különleges vendéglátóhelyet leszámítva, például a havannai San Cristóbal privát éttermet – ahol megfordult Obama elnök is – nem nagyon van szemet, szájat gyönyörködtető hely. Minden este telt ház van, pedig az oda vezető utat „harckocsiakadályok” tarkítják és közvilágítás sincs. Pesti mércével mérve olcsó, ám az átlag kubai – jegyre kapják az alapvető élelmiszereket – nem engedheti meg magának ezt a luxust. Talán nincsenek élelemszűkében, az állami vendéglőkben azonban nincs választék.
Gyorsan megunod a homárt Kubában. Szinte mindenütt viszonylag olcsón kapható. Ám négy-öt nap után unni kezded, s bár szigetországról beszélünk, jó, ha három-négyféle halfajtával találkozol. Állítólag minden kubaiak atyja, a Commandante mondta, hogy a parti vizekben nincsenek halak, így halászat sincs. S ugyan még a nagyobbacska városokban is tyúkok kárálnak, ki tudja miért, külföldről szerzik be a csirkehúst. Az legalább ízetlen.
Szivarvégjáték
Kuba a szivar és rum hazája. A nagyvárosokban percenként leszólítanak és szivart kínálnak. A legszélesebb árskálán. Természetesen mindenki azt mondja, hogy a gyárból lovasította meg – például – az értékes, kézzel sodort Cohibát. A legjobb fajtája, a Behike darabjáért 10-20 dollárt kérnek a dohányföldek közelében, amelyért Európában 150-200 eurót is leszurkolnak. Azonban – mint minden mást a világon – ezt is hamisítják. A helyi szivartudorok szerint ötven dollárért nem lehet közepes minőségű szivart sem venni. Hallgattam rájuk, és miután Trinidadban a „Banditák elleni harc múzeumának” érdekességei helyett követtem, Miguel „ügynököt”, aki egy raktárba vezetett, ahol ipari méretekben álltak a havannák. Némi alkudozás után száz dollárért vettem 25 darab zárjeggyel és egyéb tartozékokkal ellátott Monte Cristót.
Nagy baj nem lehet belőle, nem dohányzom.
Változást akarnak
A kubaiak már nem érik be a forradalmi lózungokkal. A mobiltelefon és az internet gyors terjedésének köszönhetően már látják, máshogy is lehet élni. Változást akarnak, minél gyorsabban, ám él bennük a félelem, hogy ez esetleg vérrel járhat. Az aggasztó helyzetet érzékelteti egy adat: a hajdani cukornagyhatalomban a termelése drámaian visszaesett, és importra szorul. A kilencvenes évek kb. 4 millió tonnás termelése tavaly 300 ezerre szorult vissza. Nehéz idők várnak Kubára.
1. A havannai Malecón, a világ egyik legszebb tengerparti útja
2. Kubán kívül vagyont érne a múlt századi Cadillac
3. Szivart tessék, olcsón adom!
4. A mosoly országa
5. Zene minden mennyiségben