Szubjektív tudósítás Kubából, a túlérett szocialista paradicsomból

A fővárosba érkező számára tíz percen belül kiderül, hogy a világon itt a legjobb az egy négyzetméterre jutó tökéletes formájú női fenekek aránya. A hibátlan idomok egyik, másik tulajdonosa ártatlan mosollyal és a soknál is többet ígérő tekintettel kér arra, hogy hívd meg italra, vacsorára. Nagy a kísértés…

Szubjektív tudósítás Kubából

Fotó: Jánosy Károly

A lefegyverző vidámság más ügyekben is levesz a lábadról. Nem csoda, hogy kötélnek álltam, amikor egy párjával sétálgató férfi „szivar kiállításra” invitált. Csak egy perc, mondta, ám negyedórányi kutyagolás után gyanút fogtam, mire egy kevésbé lepukkant ház előtt végre megállt. A kapualj sötét és húgyszagú volt. Lépcsőzés, rácsos ajtók csapódása és némi ordibálás után az emeleti lakásban találtam magam. A tűzhelyen a hús, a tévé előtt a nagymama főtt a forróságban. A „kiállítás” ürügyén szivart akartak rám sózni, és amikor szinte biztosra vettem, hogy én is a levesben végzem, elengedtek. Egy ifjú mulatt szépség kíséretében, akinek a kedvéért akár több doboz szivart is szívesen megvettem volna. Odaadta a telefonszámát, és meghívott estére néhány italra. Enyém a számla, övé az élmény alapon.

A zene segítségével élik túl a hétköznapokat

A kubaiaknak a zene, olyan mint másoknak a levegő. Éltető elem, mindig és mindenütt szól. Egy idő után azonban nem egészen őszinte a mosolyod, amikor a bárban, étteremben vagy éppen az utcasarkon ezredszer is a Guantanemerát nyomja a latin combo. Persze, királyul érzed magad, amikor bepattansz az 1954-es szárnyas Cadillac kabrióba és a füledbe bömböl a Buena Vistától a Chan, Chan. Az sem lohasztja le a kedved, hogy a pilóta elárulja: