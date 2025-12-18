Eldőlt a nagy kérdés: bent hagyjuk a kulcsot a zárban éjszakára vagy ne?

Sokan azt gondolják, hogy a zárban hagyott kulcs éjszaka extra védelmet nyújt a betörők ellen. A szakértők szerint azonban ez a megszokott gyakorlat több kockázatot hordozhat, mint amennyi előnnyel jár. Rendőrségi és tűzoltósági tapasztalatok alapján a kérdés messze nem fekete-fehér: míg bizonyos zárbetéteknél praktikus lehet, más esetekben komoly veszélyt jelenthet – tájékoztat a MyHomebook.

Nem mindig biztonságos a zárban hagyni a kulcsot – Fotó: Unsplash

Tényleg növeli a biztonságot a zárban hagyott kulcs?

A rendőrség szerint a zárban hagyott kulcs hatása attól függ, milyen zárbetét van az ajtóban. A modern vészfunkcióval ellátott zárak lehetővé teszik, hogy az ajtó kívülről akkor is nyitható legyen, ha belül kulcs van. Ez előnyös lehet többtagú háztartásokban vagy váratlan helyzetekben, amikor gyors hozzáférésre van szükség.

Ugyanakkor betörés ellen a kulcs bent hagyása nem nyújt valódi védelmet.

A zár felfúrása, kihúzása vagy megrongálása ellen teljesen hatástalan, így a szakértők szerint sokkal fontosabb a minőségi, tanúsított zárbetét és a megfelelő védővasalat használata.

Miért lehet veszélyes vészhelyzetben?

A tűzoltóság szerint a zárban hagyott kulcs akár életveszélyes is lehet. Tűzeset vagy más vészhelyzet esetén a mentők gyorsabban be tudnak jutni, ha van kulcs – de ha csak a belül hagyott kulcs áll rendelkezésre és nincs pótkulcs, gyakran az ajtó erőszakos feltörésére van szükség. Ez nemcsak időigényes, de további károkat is okozhat. További kockázatot jelenthet, ha a lakásban rekedt személyek nem tudnak maguktól kijutni, például szén-monoxid-mérgezés miatt. Bár bizonyos zárak lehetővé teszik a külső nyitást belül lévő kulcs esetén, ezek működése nem mindig teljesen megbízható.

Hogyan maradhatunk biztonságban?

A szakértők javasolják, hogy éjszakára mindig vegyük ki a kulcsot a zárból, és helyezzünk el egy pótkulcsot megbízható személynél. Így nemcsak a lakás, hanem emberéletek is védhetők. Emellett érdemes minőségi, szabványos zárbetétbe és védővasalatba beruházni, amelyek valódi védelmet nyújtanak betörés és vészhelyzet esetén is.