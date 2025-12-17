Moszkva kíméletlen választ küldött Zelenszkij eszement tervére

A külföldi csapatok Ukrajnában kérdése továbbra is vörös vonal a Kreml számára, és ezen az állásponton semmit sem változtatnak – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője újságíróknak. Peszkov hangsúlyozta: Oroszország álláspontja közismert, következetes és minden szinten világosan megfogalmazott.

Ukrán katonák Zaporizzsja környékén

Fotó: Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP / Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP

A szóvivőt arról kérdezték, elfogadható lenne-e Moszkva számára, ha idegen katonai kontingensek jelennének meg ukrán területen. Válaszában Peszkov emlékeztetett arra, hogy ezt az álláspontot Vlagyimir Putyin elnök már korábban egyértelműen kifejtette, és azóta sem történt semmilyen változás – írja a Sztrana.

New York Times-értesülések és a Kreml reakciója

Peszkov nyilatkozata közvetlen reakció volt a New York Times azon beszámolójára, amely szerint az Egyesült Államok és az Európai Unió megállapodott európai katonák Ukrajnába küldéséről, biztonsági garanciák részeként. A Kreml szóvivője ugyanakkor jelezte: Moszkva eddig semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kapott Washingtontól az amerikai–ukrán–európai egyeztetések eredményéről.

Oroszország korábban többször is kijelentette, hogy semmilyen megállapodást nem fogad el, amely NATO-országok katonai jelenlétével számol Ukrajnában. A Kreml szerint egy ilyen lépés közvetlen fenyegetést jelentene Oroszország biztonságára.

Valódi irányváltás vagy politikai nyomásgyakorlás?

A kérdést tovább bonyolítja, hogy a külföldi csapatok Ukrajnában való megjelenése szerepel az európai biztonsági garanciákról szóló javaslatokban, amelyeket hétfőn ismertettek. Ugyanakkor az amerikai fél hivatalosan nem erősítette meg, hogy támogatná ezt az elképzelést.

Sőt, a korábbi amerikai béketerv kifejezetten tiltotta a külföldi katonai kontingensek telepítését Ukrajnába, és eddig semmilyen jel nem utal arra, hogy ezt a pontot eltörölték volna. Emiatt egyelőre nem világos, hogy a sajtóértesülések valódi washingtoni irányváltást tükröznek-e, vagy inkább a béketerv végrehajtását nehezítő politikai manőverekről van szó.

Moszkva mindenesetre egyértelművé tette: a Kreml szemében a kérdés lezárt, és bármilyen európai katonai jelenlét Ukrajnában elfogadhatatlan marad.