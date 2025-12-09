Ennyi golden retrivert még sosem láttak egy helyen, közel volt a világrekord – videó!

A kutyatalálkozó a Buenos Aires-i Bosques de Palermo parkban zajlott, ahol összesen 2397 golden retrivert regisztráltak. A rendezvényre az ország különböző részeiről érkeztek gazdák, akik strukturált időbeosztás szerint gyülekeztek a kijelölt területeken. A résztvevő kutyák nyilvántartását önkéntesek végezték, akik folyamatos adatgyűjtéssel biztosították a pontos létszám megállapítását - tájékoztat az Independent.
Mekkora kutyatalálkozó jött össze Buenos Airesben?
Buenos Airesben összesen 2397 golden retriver gyűlt össze, ezzel az esemény beírta magát a kutyás rendezvények történetébe. Ez a szám messze meghaladta a szervezők várakozásait.
Hogyan zajlott a több mint 2000 fős kutyatalálkozó Argentínában?
A hatalmas rendezvény meglepően békés és szervezett volt. A golden retriverek barátságos természetének köszönhetően a gazdák többsége arról számolt be, hogy a találkozó harmonikusan zajlott, még ekkora tömegben is.
Milyen rekordot dönthet a kutyatalálkozó?
A 2397 résztvevővel megrendezett esemény megdöntötte a tavalyi, Vancouverben felállított nem hivatalos világrekordot, amely 1685 golden retrivert számlált. Bár hivatalos Guinness-rekord nem született, a kutyás közösségekben széles körben elismert új csúcseredményről beszélhetünk.
Milyen kihívásokat jelent egy ekkora kutyatalálkozó lebonyolítása?
A szervezők számára a legnagyobb feladatot a résztvevők regisztrációja, a pontos létszám megállapítása és a kutyák biztonságos mozgatása jelentette. Az önkéntesek kézi adatfelvételi táblákkal járták be a területet, és folyamatosan rögzítették minden egyes golden retriever jelenlétét. Logisztikai szempontból külön figyelmet igényelt a kutyák elkóborlásának vagy összekeveredésének megelőzése, ugyanakkor a fajta általánosan nyugodt és barátságos viselkedése jelentősen megkönnyítette a lebonyolítást.
Miben múlta felül a Buenos Aires-i kutyatalálkozó a korábbi rekordokat?
Az esemény nemcsak létszámban múlt felül minden eddigit, hanem szervezettségben és hangulatban is. A résztvevők szerint a találkozó olyan mértékű közösségi összefogást és szeretetteljes atmoszférát teremtett, amelyre kevés példa akad. A rendezvény békésen zajlott le, és még a legóvatosabb gazdák is pozitív meglepetésként élték meg a gondtalan együttlétet.
