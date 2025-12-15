Brutálisan nehéz tudáspróba! Figyelem, nem ötödikeseknek való!

Ez a kvíz nem a kezdők terepe: olyan kérdéseket gyűjtöttünk össze, amelyek a legtöbb olvasót könnyedén zavarba hozzák. Ha úgy érzi, magabiztosan mozog a művészet, az irodalom, a popkultúra és a tudomány világában, most lehetősége nyílik bizonyítani. Készüljön, mert a látszólag ártatlan kérdések mögött komoly csavarok rejtőznek.

Kvíz 1 / 7 Melyik festő készítette a Sikoly című ikonikus képet? Paul Gauguin Helytelen válasz Edvard Munch Helyes válasz Claude Monet Helytelen válasz Pablo Picasso Helytelen válasz

