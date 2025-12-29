Kylie Jenner karácsonyi villantása nem volt véletlen — titkos üzenet Timothée Chalametnek?

A Kylie Jenner által megosztott ünnepi Instagram-sztorikban feltűntek gyermekei, Stormi és Aire, az egyedi csomagolópapírok, valamint a meghitt családi pillanatok is. Ami viszont igazán felkeltette a rajongók figyelmét, az a finoman, mégis feltűnően megválasztott Cartier ékszerszett volt, amely sokak szerint nem véletlen üzenetet hordozott – írja az Instyle.

Kylie Jenner több mint 20 millió forintnyi Cartier ékszerben ünnepelte a karácsonyt Fotó: MONICA SCHIPPER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kylie Jenner ékszerválasztása nem volt véletlen — sokak szerint Timothée Chalametnek üzent vele

A sminkmogul a Panthère de Cartier kollekció darabjait viselte — fehér aranyból készült, onixszal, smaragddal és gyémántokkal díszített fülbevalót és nyakláncot. A fülbevaló ára közel 9,6 millió forint, míg a hozzá illő nyakláncé körülbelül 11 millió forint, így az összhatás meghaladta a 20 millió forintot.

A választás azért különösen beszédes, mert Timothée Chalamet régóta a Cartier nagykövete, és gyakran jelenik meg a márka ikonikus óráival és ékszereivel a vörös szőnyegen. A rajongók szerint ez a luxusékszer egy finom, de egyértelmű utalás lehetett a kapcsolatukra.

Nem volt ott, mégis jelen volt

Bár Kylie Jenner Instagram-történeteiben személyesen nem szerepelt Chalamet, neve mégis feltűnt a Kardashian–Jenner család mézeskalács-házán, ami tovább erősítette a találgatásokat. A párt az elmúlt hónapokban szakítási pletykák övezték, mivel ritkán mutatkoztak együtt Chalamet forgatásai miatt.

Glamourból sem volt hiány

Az ünnepi időszak egyik legfeltűnőbb megjelenése egy Cindy Lou Who ihlette, fonott frizura volt, amely ismét bizonyította, hogy Kylie Jenner a részletek mestere, legyen szó divatról, sminkről vagy tudatos imázsépítésről.

