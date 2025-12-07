Kylie Jenner merész piros bőrkabátban hódította meg a rajongókat

Kylie Jenner ismét bizonyította, hogy makulátlan a divatstílusa. A celeb egy karcsúsított, mélyen kivágott piros bőrkabátban pózolt, miközben egy hófehér karácsonyfa előtt állt – írja a Page Six.

Kylie Jenner

Fotó: DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A kabátot félig húzta csak fel, kihangsúlyozva a dekoltázsát.

A rajongók azonnal elárasztották a kommenteket dicsérő szavakkal. „Mamacita pirosban” – írta egy rajongó. „Ragyogó és gyönyörű” – írták egy másik.

Kylie Jenner a kabátos lookot péntek este egy West Hollywood-i privát Chrome Hearts buliban is viselte.

Kylie Jenner rings in the holiday in plunging red leather cropped jacket https://t.co/YLG27WTxIE pic.twitter.com/HVzjFqIodi — Page Six (@PageSix) December 7, 2025

A kétgyermekes édesanya a hálaadás napját a sajtóhírek szerint Timothée Chalamet társaságában töltötte, annak ellenére, hogy a pár kapcsolatáról különféle pletykák keringtek. Egy bennfentes szerint Kylie Jenner „nagyon örült”, hogy a színésszel együtt töltheti az ünnepeket, mielőtt Chalamet visszatérne a filmforgatásra.

A pár 2023-ban kezdett randizni, és bár a közelmúltban felmerültek a szakításról szóló pletykák, egy forrás megerősítette, hogy a távolság ellenére a kapcsolatuk erős maradt, és igyekeznek együtt időt tölteni, amikor csak lehet.

Kylie Jenner meztelen képeket töltött fel Instagramra

Az Origón a napokban írtunk arról, hogy a világhírű amerikai influenszer ágyban készült, művészi hangulatú képeket is megmutatott a követőinek az Instagramon. Kylie Jenner az egyik fotón rózsával pózól egy takaróba burkolózva, más képeken fehérneműt vagy lazább ruhadarabokat viselve látható.

Kylie Jenner tánca lázba hozta az internetet

Az Origón arról is írtunk, hogy a közösségi médiát nemrégiben ismét felrobbantotta a Kardashian-Jenner testvérpár. Kylie Jenner és Khloé Kardashian legújabb táncvideója pillanatok alatt óriási népszerűségre tett szert az X-en.