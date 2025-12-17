Kylie Jenner szexi képére hamar érkezett a döbbenetes válasz Kim Kardashiantól

Kylie Jenner és Kim Kardashian nem először bizonyítják, hogy pontosan érzik a vizuális hatásmechanizmusokat. Az ünnepi hangulatot ezúttal nem hagyományos módon, hanem merész, fényes és testhez simuló szettekkel értelmezték újra, amelyek egyszerre voltak látványosak és kihívóak.

Kylie Jenner és párja, Timothée Chalamet Fotó: MONICA SCHIPPER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kylie Jenner vörös latexben

A figyelem középpontjába egyértelműen Kylie került. Cseresznyepiros, testre feszülő latex ruhája erős vizuális üzenetet hordozott: ünnepi színvilág találkozott kifejezetten érzéki megjelenéssel. A magas nyakpánt, a feszes szabás és a csillogó felület minden mozdulatot kihangsúlyozott, a képeken pedig szinte vibrált a fülledt hangulat.

A szettet átlátszó magassarkú és gyémánt ékszerek egészítették ki, tovább erősítve a luxus és erotika határán mozgó összhatást.

Kim Kardashian vizuális válasza

Kim Kardashian sem maradt el a merészségtől. Megjelenése tökéletesen illeszkedett a „vörös latex” tematikához, mintha tudatosan ráerősítettek volna egymás vizuális narratívájára. A két celeb együtt olyan összképet alkotott, amely egyszerre volt magabiztos, játékos és provokatív – számolt be a Page Six.

https://t.co/lQe9iJmaId Kim Kardashian pairs red tight pants and a jacket with big boots in new photos. pic.twitter.com/EKu78ZKBUT — Rod Ryan Show (@rodryanshow) December 16, 2025

Két dudás néha megfér egy csárdában:

Kylie Jenner and Kim Kardashian ring in the holiday season in red latex https://t.co/xqd4Jb9utX pic.twitter.com/LcNi8CcdjD — Page Six (@PageSix) December 15, 2025

