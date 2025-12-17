Kylie Jenner szexi képére hamar érkezett a döbbenetes válasz Kim Kardashiantól

Hírlevél
A közösségi médiát újra felrobbantották a Kardashian–Jenner klán legfrissebb fotói. Kylie Jenner és Kim Kardashian az ünnepi szezonban vörös latexben jelentek meg, a képek pedig pillanatok alatt bejárták az internetet.
Kylie JennerKim Kardashianszexi

Kylie Jenner és Kim Kardashian nem először bizonyítják, hogy pontosan érzik a vizuális hatásmechanizmusokat. Az ünnepi hangulatot ezúttal nem hagyományos módon, hanem merész, fényes és testhez simuló szettekkel értelmezték újra, amelyek egyszerre voltak látványosak és kihívóak.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - DECEMBER 08: (L-R) Timothée Chalamet and Kylie Jenner attend the Los Angeles premiere of A24's "Marty Supreme" at Samuel Goldwyn Theater on December 08, 2025 in Beverly Hills, California. Monica Schipper/Getty Images/AFP (Photo by Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Kylie Jenner és párja, Timothée Chalamet Fotó: MONICA SCHIPPER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kylie Jenner vörös latexben

A figyelem középpontjába egyértelműen Kylie került. Cseresznyepiros, testre feszülő latex ruhája erős vizuális üzenetet hordozott: ünnepi színvilág találkozott kifejezetten érzéki megjelenéssel. A magas nyakpánt, a feszes szabás és a csillogó felület minden mozdulatot kihangsúlyozott, a képeken pedig szinte vibrált a fülledt hangulat. 

A szettet átlátszó magassarkú és gyémánt ékszerek egészítették ki, tovább erősítve a luxus és erotika határán mozgó összhatást.

Kim Kardashian vizuális válasza

Kim Kardashian sem maradt el a merészségtől. Megjelenése tökéletesen illeszkedett a „vörös latex” tematikához, mintha tudatosan ráerősítettek volna egymás vizuális narratívájára. A két celeb együtt olyan összképet alkotott, amely egyszerre volt magabiztos, játékos és provokatív – számolt be a Page Six.

Két dudás néha megfér egy csárdában:

További szexi képek:

