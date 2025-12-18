Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyosan megsérült Robert Fico repülőgépe

Ezt látnia kell!

Brutális képeken a brüsszeli gazdatüntetés – galéria

Kylie Jenner

Kylie Jenner ismét felcsavarta a hőfokot egy szexi ünnepi szettben

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A sztár a Kylie Cosmetics ünnepi partiján egy látványos szettben mutatta meg stílusát és magabiztosságát. Kylie Jenner ismét gondoskodott róla, hogy egy szexi megjelenéssel vonja magára a figyelmet.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Kylie Jenner legújabb szexi szettjével ismét bebizonyította, hogy pontosan tudja, miként lehet egy látványos ruhával és magabiztos fellépéssel felcsavarni a hőfokot.

kylie jenner
Kylie Jenner vadítóan szexizik a rózsaszín szettjében Forrás: kyliejenner/Instagram 

Kylie Jenner szexi megjelenése az ünnepi partin

Kylie Jenner egy vadító, hát nélküli, tollas ruhában pózolt a Kylie Cosmetics ünnepi eseményén. A szexi szett egyszerre volt dögös és kihívó, miközben erőteljesen sugározta a sztár magabiztosságát és nőiességét. A megjelenés minden részlete a figyelemért versenyzett.

A testhez simuló Conner Ives kreáció sejtelmesen hangsúlyozta az alakját, miközben a rózsaszín tollak játékosan keretezték a merész fazont. A szett látványos volt, mégis kifinomultan egyensúlyozott a luxus és a csábítás határán.

Stílus, magabiztosság és érzéki pózok

A sztár magabiztos mozdulatokkal, érzéki pózokban mutatta meg a ruhát. A képek tanúsága szerint pontosan tudta, hogyan érvényesítse a szett minden előnyét. A megjelenés egyszerre volt ünnepi és kifejezetten szexi, miközben Kylie Jenner stílusa végig egységes maradt – számolt be a váratlan fordulatról a People.

A szexi képet teljes terjedelmében a következő oldalon tekintheti meg.

1 2
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!