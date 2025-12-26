Új szintre lépett Kylie Jenner kapcsolata? Egy apró részlet a karácsonyi díszleten mindent elárult!

Kylie Jenner neve ismét a reflektorfénybe került, miután Kris Jenner karácsonyi mézeskalács házikóján egy apró, de beszédes részlet bizonyította: a színésznő és Timothée Chalamet kapcsolata komolyra fordult. A tetőn minden családtag neve szerepelt, köztük Kylie és Timothée neve is – ezzel jelezve, hogy a színész teljesen beépült a Kardashian-Jenner családba – írja a Daily Mail.

Mit árul el Kylie Jenner és Timothée Chalamet közös vörös szőnyeges megjelenése?

A párt egy szeptemberi Beyoncé-koncerten látták csókolózni a rajongók, utána azonban hónapokig nem mutatkoztak együtt, ami elindította a szakításról szóló pletykák lavináját. December 8-án azonban a Marty Supreme premierjén ismét kéz a kézben vonultak a vörös szőnyegen, narancssárga Chrome Hearts összeöltözésben, jelezve, hogy kapcsolatuk továbbra is erős. Kylie nyilvánosan támogatta Timothée-t a karrierjében, így a pár együtt ünnepelte a sikereit.

Hogyan változott meg Timothée Chalamet Kylie Jenner mellett?

A 29 éves színész korábban hagyományos sajtóturnékkal népszerűsítette filmjeit, de a Kylie-val töltött két év alatt új stratégia mentén építette a márkáját: a Marty Supreme-kampány divat, zenei kultúra és internetes spektákulum köré épült, a fiatal generációt célozva.

Timmy teljesen ‘Kardashian-izálódott’

– állította mondta egy iparági forrás.

Mióta tart Kylie Jenner és Timothée Chalamet kapcsolata?

A pár először 2019-ben találkozott a Nobu Malibuban, de kapcsolatukat csak 2023-ban erősítették meg. Azóta többször is megjelentek a nyilvánosság előtt, bár közösségi médiában diszkrétek maradnak.

