Szakított Kylie Jenner és Timothée Chalamet? Itt az egyértelmű válasz!

Kylie Jenner és Timothée Chalamet újra együtt hódítottak a nyilvánosság előtt: a pár stílusosan összehangolt narancssárga szettekben vonult fel a Marty Supreme Los Angeles-i premierjén, cáfolva a legutóbbi pletykákat szakításukról. A pár a vörös szőnyegen összebújva mutatta, hogy kapcsolatuk továbbra is stabil, miközben a sajtó és a rajongók figyelik minden lépésüket – írja a The Sun.

Kylie Jenner és Timothée Chalamet látványos összhangban pózolt a vörös szőnyegen – Fotó: MONICA SCHIPPER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tényleg szakított Kylie Jenner és Timothée Chalamet?

Kylie egy merész, kivágott hátú és melltartó részlettel ellátott ruhában tündökölt, természetes hullámokkal és friss sminkkel, míg Timothée narancssárga blézert és nadrágot viselt, kiegészítve piros cipővel és fekete cross-body táskával.

A pár ölelkezve pózolt a kamerák előtt, és úgy tűnt, semmi sem ingathatja meg a látszólag idilli hollywoodi románcot.

Bár az év eleje óta találgatások övezik a kapcsolatukat – a nyilvánosság előtt „hűvösnek” tűnő Timothée és a Kylie Cosmetics alapítója közötti feszültségek miatt – a sztárpár most egyértelmű üzenetet küldött: együtt vannak, és nem engedik, hogy a pletykák uralják a köztük lévő kapcsolatot.

A források szerint Kylie és párja együtt tervezik az ünnepeket.

Bár Timothée néha látványosan távolságtartó, Kylie pedig teljes gőzzel készül a jövő évi díjátadókra, divat- és stílusprojektekre, a vörös szőnyegen mutatott összhangjuk azt jelzi, hogy a szakítás még várat magára.

Kylie Jenner gyermeket vár?

A Vogue címlapinterjújában adott interjút magánéletéről a népszerű színész. Timothée Chalamet ritkán látott őszinteséggel beszélt a Kylie Jennerrel való kapcsolatáról. Elárulta, hogy a jövőben a családalapítás is szóba kerülhet.

Kylie Jenner merész piros bőrkabátban hódította meg a rajongókat

A celeb egy karácsonyfa előtt pózolt a merész piros bőrkabátban. Kylie Jenner stílusa mindenkit lenyűgöztek, a rajongók egyenesen odáig voltak a sztár arcpirító fotóiért.