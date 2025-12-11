Kiderült, miért lett ilyen forró Lando Norris legendás csókja

Lando Norris világbajnoki címe nemcsak a Forma–1 történetébe írta be magát, hanem egy pillanat alatt a magánéletére is reflektorfényt irányított. Amikor a brit versenyző a célba érés után átölelte és szenvedélyesen megcsókolta barátnőjét, Magui Corceirót, a jelenet a világ egyik legtöbbet megosztott videójává vált. A fiatal modell most először mesélt arról, milyen érzések kavarogtak benne a győzelem pillanatában, és hogyan élik meg a „Lando Norris barátnője” státusz által hozott figyelmet – írja a DailyMail.

Lando Norris és barátnője, Magui Corceiro a világbajnoki csók pillanatában — mindenki erről beszél Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

Lando Norris és Magui Corceiro kapcsolata — hogyan indult a világbajnok románc?

A pár története még 2023-ban kezdett el a nyilvánosság előtt formálódni, amikor Corceirót először látták Norris mellett egy autóban. Bár ekkor még tagadtak minden találgatást, hónapokkal később hivatalosan is felvállalták kapcsolatukat. A modell most elárulta: azért döntöttek úgy, hogy nyíltan vállalják a szerelmüket, mert eljött az a pont, amikor „már nem volt értelme rejtegetni azt, ami boldoggá teszi őket”.

A világbajnoki csók sem tervezett pillanat volt. Corceiro bevallotta, hogy annyira magával ragadta a győzelem öröme, hogy egyszerűen elfelejtette, több millióan figyelik őket. „Nagyon boldogok vagyunk, és ez a pillanat magától történt meg” — mondta, hangsúlyozva, hogy a kapcsolatuk sokkal mélyebb annál, mint amit a kamerák mutatni tudnak.

Kritikák és botrányok árnyékában is kitart egymás mellett a pár

A fiatal modell a verseny napján kisebb vitát kavart, amikor egy félreértelmezett megjegyzést tulajdonítottak neki Max Verstappenről, mondván, a holland pilóta „csak szerencséből nyer”. A reakciók azonban hidegen hagyták. Mint mondta: „Nem foglalkozom ezekkel, nem befolyásolják a mindennapjaimat. A családom, a barátaim és a munkám sokkal fontosabb.”

Corceiro azt is kiemelte, hogy a kapcsolatuk stabilabb, mint valaha, és nem hagyják, hogy külső zajok beárnyékolják azt, ami köztük van.

Fényűző ünneplés és egy éjszaka, amely mindenkit megdöbbentett

A világbajnoki győzelem után a McLaren pilóta és szűk köre hajnalig ünnepelt Abu Dhabiban. A beszámolók szerint a csapat a luxushotelek bárjaiban mintegy 100 ezer fontnyi számlát fogyasztott el, miközben Norris — aki állítólag egész éjjel „a felhők fölött lebegett” — még énekelni is felállt. A bulit követő hatalmas másnaposságot maga Norris is megörökítette: „Egy egész élet munkája volt ebben a másnaposságban.”