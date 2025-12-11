Kiderült, miért lett ilyen forró Lando Norris legendás csókja

Lando Norris világbajnoki címe nemcsak a Forma–1 történetébe írta be magát, hanem egy pillanat alatt a magánéletére is reflektorfényt irányított. Amikor a brit versenyző a célba érés után átölelte és szenvedélyesen megcsókolta barátnőjét, Magui Corceirót, a jelenet a világ egyik legtöbbet megosztott videójává vált. A fiatal modell most először mesélt arról, milyen érzések kavarogtak benne a győzelem pillanatában, és hogyan élik meg a „Lando Norris barátnője” státusz által hozott figyelmet – írja a DailyMail.
Lando Norris és Magui Corceiro kapcsolata — hogyan indult a világbajnok románc?
A pár története még 2023-ban kezdett el a nyilvánosság előtt formálódni, amikor Corceirót először látták Norris mellett egy autóban. Bár ekkor még tagadtak minden találgatást, hónapokkal később hivatalosan is felvállalták kapcsolatukat. A modell most elárulta: azért döntöttek úgy, hogy nyíltan vállalják a szerelmüket, mert eljött az a pont, amikor „már nem volt értelme rejtegetni azt, ami boldoggá teszi őket”.
A világbajnoki csók sem tervezett pillanat volt. Corceiro bevallotta, hogy annyira magával ragadta a győzelem öröme, hogy egyszerűen elfelejtette, több millióan figyelik őket. „Nagyon boldogok vagyunk, és ez a pillanat magától történt meg” — mondta, hangsúlyozva, hogy a kapcsolatuk sokkal mélyebb annál, mint amit a kamerák mutatni tudnak.
Kritikák és botrányok árnyékában is kitart egymás mellett a pár
A fiatal modell a verseny napján kisebb vitát kavart, amikor egy félreértelmezett megjegyzést tulajdonítottak neki Max Verstappenről, mondván, a holland pilóta „csak szerencséből nyer”. A reakciók azonban hidegen hagyták. Mint mondta: „Nem foglalkozom ezekkel, nem befolyásolják a mindennapjaimat. A családom, a barátaim és a munkám sokkal fontosabb.”
Corceiro azt is kiemelte, hogy a kapcsolatuk stabilabb, mint valaha, és nem hagyják, hogy külső zajok beárnyékolják azt, ami köztük van.
Fényűző ünneplés és egy éjszaka, amely mindenkit megdöbbentett
A világbajnoki győzelem után a McLaren pilóta és szűk köre hajnalig ünnepelt Abu Dhabiban. A beszámolók szerint a csapat a luxushotelek bárjaiban mintegy 100 ezer fontnyi számlát fogyasztott el, miközben Norris — aki állítólag egész éjjel „a felhők fölött lebegett” — még énekelni is felállt. A bulit követő hatalmas másnaposságot maga Norris is megörökítette: „Egy egész élet munkája volt ebben a másnaposságban.”
A fárasztó ünneplés után azonban sokkal intimebb pillanatok következtek. Corceiro egy közös szelfit posztolt Instagramra, ahol 2,4 millió követője láthatta a feliratot: „Az én kis világbajnokom.”
Ki is valójában Magui Corceiro?
A 23 éves portugál modell és színésznő már jóval a kapcsolat előtt is ismert volt hazájában: szerepelt televíziós sorozatokban, kampányokban, dolgozott az Intimissimi és az Alo Yoga számára, és versenyzőként feltűnt a Dancing with the Stars portugál változatában. Emellett társalapítója egy környezettudatos fürdőruhamárkának, és óriási rajongótábora van a közösségi médiában.
Norris pedig nem is titkolja, mennyire különleges számára a fiatal sztár. Egy korábbi Vogue-interjúban így fogalmazott: „Mindenben különleges. Valaki, aki mellett teljesen önmagam lehetek. Amikor együtt vagyunk egy hajón, vagy csak otthon pihenünk, az nekem a világ.”
A pilóta egyetlen dologgal kapcsolatban szembesül rendszeres kudarccal: Corceiro továbbra sem hajlandó megszeretni a golfot. „Gyűlöli” — mondta nevetve Norris.
