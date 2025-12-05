Egyetlen pörgetés, több százmilliós nyeremény – csoda történt Las Vegasban

Egy meg nem nevezett turista hatalmas nyereményhez jutott múlt héten a Las Vegas szívében található Fontainebleau kaszinóban. A vendég mindössze 25 dollárt (kb. 8200 Ft) tett fel egy Dragon Link nevű nyerőgépre, amely végül elképesztő összeget, 1 152 000 dollárt, azaz körülbelül 377 150 000 forintot fizetett ki. A történet újra rávilágít arra, hogy a Las Vegas-i kaszinó még mindig képes életre szóló élményekkel és váratlan fordulatokkal szolgálni, még akkor is, amikor a turizmus visszaesést mutat – tájékoztat a DailyMail.

Nyerőgép tette milliomossá a turistát Las Vegasban

Fotó: Pexels

Hatalmas nyeremény egy Las Vegas-i kaszinóban

A turistát a luxus kategóriás Fontainebleau Las Vegas vendégeként érte a szerencse. A kaszinóban található nyerőgép egy csapásra milliomossá tette, pedig csupán egyetlen pörgetésre szánta a kisebb összeget. A Fontainebleau hotel az utóbbi időben számos hírességet is vonzott –

Beyoncé, Leonardo DiCaprio és Tom Brady

is megfordult már itt, különösen a Super Bowl hétvégéjén. A mostani hatalmas nyeremény tovább növeli a kaszinó hírnevét.

Las Vegas turizmusa visszaesett – a nyeremény híre felrázhatja a várost

A Harry Reid Nemzetközi Repülőtér adatai szerint idén októberben 4,9 millió utas fordult meg a létesítményben, ami 8,9%-os csökkenés a tavalyi évhez képest. 2025-ben eddig összesen 46,3 millió utas érkezett vagy indult innen – ez 5,1%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Egyre több turista panaszkodik arra, hogy Las Vegas „túl drága” és „túlzottan lehúzós” lett,

miközben a városban sokszor a hétköznapi apróságok is borsos áron kaphatók.

Két ital ára: újabb példa a Vegasra jellemző árakra

Egy brit tévés bűvész, Ryan Tricks is megosztotta, mennyibe került két itala a futurisztikus Sphere szórakozóhelyen. A végösszeg így alakult:

Sör: 20 dollár (kb. 6 550 Ft)

Újrafelhasználható pohár: 3 dollár (kb. 980 Ft)

Bacardi-alapú koktél: 34 dollár (kb. 11 130 Ft)

Nevada állami adó: 2,62 dollár (kb. 860 Ft)

Clark megyei adó: 2,15 dollár (kb. 700 Ft)

Borravaló: 12,54 dollár (kb. 4 100 Ft)

Végösszeg: 74,31 dollár, azaz körülbelül 24 300 forint két italért.

Ez sok turistát sokkol, különösen a szigorú amerikai borravaló-kultúra miatt, amely gyakran további 20 százalék plusz kiadást jelent a végszámlán.