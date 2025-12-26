Négyen meghaltak egy görögországi lavinában

A mentőszolgálatok eredetileg három túrázó férfit kerestek, akiknek karácsony napján, egy lavina után veszett nyoma, és nem tudtak arról, hogy egy 35 éves nő is velük volt.

Négy ember halálát követelte egy görög lavina. (illusztráció)

Fotó: Lucas Suárez/pexels

Lavina sodort el négy embert a Vardúszia-hegységben

A holttesteket nem messze attól a helytől találták meg, ahol már pénteken délután felfedezték az eltűntek lábnyomait. Az eltűntek után nagyszabású kutatást indítottak drónokkal és keresőkutyákkal. A hegymászók és túrázók által kedvelt Vardúszia-hegység legmagasabb csúcsa a Kórakasz-hegy, amely 2495 méteres magasságával egyike a legmagasabb görögországi hegycsúcsoknak. Az Origo korábban már írt egy hasonló cikket, miszerint halálos lavina Olaszországban: öt hegymászó sodródott el a Dolomitokban.