Sokkoló bejelentés: Oroszország kész háborúba lépni Európával

Lavrov. Fotó: HANDOUT / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

Lavrov: Ha Európa háborút indít, Oroszország készen áll

„Ahogy az elnökünk, Vlagyimir Putyin mondta, ha Európa úgy dönt, hogy háborúzik, mi akár azonnal készen állunk rá” – jelentette ki Lavrov egy nagyköveti kerekasztal-beszélgetésen, amely az ukrajnai helyzet rendezésével foglalkozott.