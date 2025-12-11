Sokkoló bejelentés: Oroszország kész háborúba lépni Európával

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette, hogy Moszkva bármikor készen áll egy esetleges európai konfliktusra. Az ukrán helyzet rendezésével foglalkozó nagyköveti kerekasztalon hangsúlyozta, hogy Putyin álláspontja szerint Oroszország azonnal tud reagálni.
Oroszország külügyminisztere, Szergej Lavrov emlékeztetett, hogy ha Európa úgy döntene, hogy háborút indít Oroszország ellen, Moszkva már most készen áll rá.
Lavrov: Ha Európa háborút indít, Oroszország készen áll
„Ahogy az elnökünk, Vlagyimir Putyin mondta, ha Európa úgy dönt, hogy háborúzik, mi akár azonnal készen állunk rá” – jelentette ki Lavrov egy nagyköveti kerekasztal-beszélgetésen, amely az ukrajnai helyzet rendezésével foglalkozott.
