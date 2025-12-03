A jobb alvás titka a lefekvési időben rejlik – szakértők adnak tanácsot

Míg minden embernek más a természetes alvásritmusa, a kutatók szerint a lefekvési idő döntő szerepet játszik az egészség megőrzésében. A stressz, a rendszertelen munkabeosztás, valamint a folyamatos online jelenlét gyakran felborítja a szervezet biológiai óráját, ami hosszú távon komoly problémákhoz vezethet. Egy új Stanford-tanulmány most azt vizsgálta, milyen összefüggés van az alvási szokások és a mentális jóllét között – és az eredmények meglepőek – tájékoztat a FOCUS Online.
Miért számít a lefekvési idő? – Meglepő eredmény a Stanfordtól
A Stanford University kutatói 74 000 résztvevő alvási mintáit és mentális egészségi állapotát elemezték. A vizsgálatban külön összehasonlították a korán kelőket és az éjszakai baglyokat.
A kutatás szerint:
- Azok az éjszakai típusú emberek, akik követik természetes ritmusukat és későn fekszenek le, magasabb kockázattal küzdenek depresszió és szorongás kialakulására.
- A korán fekvők és korán kelők általában jobb mentális egészséggel rendelkeznek.
- A szakértők javaslata szerint legkésőbb hajnali 1 óráig érdemes lekapcsolni a villanyt.
A kutatás vezetője, Jamie Zeitzer szerint a nagyon késői órákban hajlamosabbak vagyunk rossz döntéseket hozni, és olyan viselkedésekbe sodródni, amelyek árthatnak: alkohol- vagy drogfogyasztás, falásroham, impulzív viselkedés, sőt szélsőséges esetben önkárosító gondolatok is gyakoribbak lehetnek.
A lefekvési idő és a mentális egészség kapcsolata
A szakértők hangsúlyozzák, hogy a szervezet szereti a kiszámíthatóságot: a rendszeres, azonos időben történő elalvás segíti az idegrendszer stabilitását. Ha valaki éjszakai típus, akkor is érdemes fokozatosan korábbra tolni a lefekvést.
A ritmushelyreállítás akár hetek alatt javíthatja:
- a hangulatot,
- a koncentrációt,
- az energiaszintet,
- a stressztűrő képességet.
Tippek, amelyek segítenek a megfelelő lefekvési idő kialakításában
A kutatók a következő egyszerű életmódtanácsokat ajánlják:
- Rendszeresség: minden nap hasonló időben feküdjön le és keljen fel.
- Csendes környezet: alakítson ki nyugodt, sötét, hűvös hálószobát.
- Elektronikai eszközök mellőzése: kerülje a fényes képernyőket elalvás előtt.
- Egészséges életmód: kiegyensúlyozott táplálkozás és rendszeres mozgás támogatja az alvás minőségét.
A szakértők szerint már kisebb változtatások is látványos javulást hozhatnak, hiszen a jó alvás az egyik legfontosabb alapja a testi-lelki egyensúlynak.
