A jobb alvás titka a lefekvési időben rejlik – szakértők adnak tanácsot

Míg minden embernek más a természetes alvásritmusa, a kutatók szerint a lefekvési idő döntő szerepet játszik az egészség megőrzésében. A stressz, a rendszertelen munkabeosztás, valamint a folyamatos online jelenlét gyakran felborítja a szervezet biológiai óráját, ami hosszú távon komoly problémákhoz vezethet. Egy új Stanford-tanulmány most azt vizsgálta, milyen összefüggés van az alvási szokások és a mentális jóllét között – és az eredmények meglepőek – tájékoztat a FOCUS Online.

Nem mindegy, mikor fekszik le: a lefekvési idő hatása az egészségére

Fotó: Unsplash

Miért számít a lefekvési idő? – Meglepő eredmény a Stanfordtól

A Stanford University kutatói 74 000 résztvevő alvási mintáit és mentális egészségi állapotát elemezték. A vizsgálatban külön összehasonlították a korán kelőket és az éjszakai baglyokat.

A kutatás szerint:

Azok az éjszakai típusú emberek, akik követik természetes ritmusukat és későn fekszenek le, magasabb kockázattal küzdenek depresszió és szorongás kialakulására.

A korán fekvők és korán kelők általában jobb mentális egészséggel rendelkeznek.

A szakértők javaslata szerint legkésőbb hajnali 1 óráig érdemes lekapcsolni a villanyt.

A kutatás vezetője, Jamie Zeitzer szerint a nagyon késői órákban hajlamosabbak vagyunk rossz döntéseket hozni, és olyan viselkedésekbe sodródni, amelyek árthatnak: alkohol- vagy drogfogyasztás, falásroham, impulzív viselkedés, sőt szélsőséges esetben önkárosító gondolatok is gyakoribbak lehetnek.

A lefekvési idő és a mentális egészség kapcsolata

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a szervezet szereti a kiszámíthatóságot: a rendszeres, azonos időben történő elalvás segíti az idegrendszer stabilitását. Ha valaki éjszakai típus, akkor is érdemes fokozatosan korábbra tolni a lefekvést.

A ritmushelyreállítás akár hetek alatt javíthatja:

a hangulatot,

a koncentrációt,

az energiaszintet,

a stressztűrő képességet.

Tippek, amelyek segítenek a megfelelő lefekvési idő kialakításában

A kutatók a következő egyszerű életmódtanácsokat ajánlják:

Rendszeresség: minden nap hasonló időben feküdjön le és keljen fel.

Csendes környezet: alakítson ki nyugodt, sötét, hűvös hálószobát.

Elektronikai eszközök mellőzése: kerülje a fényes képernyőket elalvás előtt.

Egészséges életmód: kiegyensúlyozott táplálkozás és rendszeres mozgás támogatja az alvás minőségét.

A szakértők szerint már kisebb változtatások is látványos javulást hozhatnak, hiszen a jó alvás az egyik legfontosabb alapja a testi-lelki egyensúlynak.