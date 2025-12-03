A jobb alvás titka a lefekvési időben rejlik – szakértők adnak tanácsot

Hírlevél

A szakértők azt javasolják, hogy ne feküdjön túl későn ágyba, mert ez mentális egészségére is hatással lehet. Egy friss kutatás szerint az alvás minősége nemcsak az alvás hosszától, hanem a megfelelő lefekvési idő megválasztásától is függ.
Míg minden embernek más a természetes alvásritmusa, a kutatók szerint a lefekvési idő döntő szerepet játszik az egészség megőrzésében. A stressz, a rendszertelen munkabeosztás, valamint a folyamatos online jelenlét gyakran felborítja a szervezet biológiai óráját, ami hosszú távon komoly problémákhoz vezethet. Egy új Stanford-tanulmány most azt vizsgálta, milyen összefüggés van az alvási szokások és a mentális jóllét között – és az eredmények meglepőek – tájékoztat a FOCUS Online

lefekvési idő
Nem mindegy, mikor fekszik le: a lefekvési idő hatása az egészségére
Fotó: Unsplash

Miért számít a lefekvési idő? – Meglepő eredmény a Stanfordtól

A Stanford University kutatói 74 000 résztvevő alvási mintáit és mentális egészségi állapotát elemezték. A vizsgálatban külön összehasonlították a korán kelőket és az éjszakai baglyokat.
A kutatás szerint:

  • Azok az éjszakai típusú emberek, akik követik természetes ritmusukat és későn fekszenek le, magasabb kockázattal küzdenek depresszió és szorongás kialakulására.
  • A korán fekvők és korán kelők általában jobb mentális egészséggel rendelkeznek.
  • A szakértők javaslata szerint legkésőbb hajnali 1 óráig érdemes lekapcsolni a villanyt.

A kutatás vezetője, Jamie Zeitzer szerint a nagyon késői órákban hajlamosabbak vagyunk rossz döntéseket hozni, és olyan viselkedésekbe sodródni, amelyek árthatnak: alkohol- vagy drogfogyasztás, falásroham, impulzív viselkedés, sőt szélsőséges esetben önkárosító gondolatok is gyakoribbak lehetnek.

A lefekvési idő és a mentális egészség kapcsolata

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a szervezet szereti a kiszámíthatóságot: a rendszeres, azonos időben történő elalvás segíti az idegrendszer stabilitását. Ha valaki éjszakai típus, akkor is érdemes fokozatosan korábbra tolni a lefekvést.
A ritmushelyreállítás akár hetek alatt javíthatja:

  • a hangulatot,
  • a koncentrációt,
  • az energiaszintet,
  • a stressztűrő képességet.

Tippek, amelyek segítenek a megfelelő lefekvési idő kialakításában

A kutatók a következő egyszerű életmódtanácsokat ajánlják:

  • Rendszeresség: minden nap hasonló időben feküdjön le és keljen fel.
  • Csendes környezet: alakítson ki nyugodt, sötét, hűvös hálószobát.
  • Elektronikai eszközök mellőzése: kerülje a fényes képernyőket elalvás előtt.
  • Egészséges életmód: kiegyensúlyozott táplálkozás és rendszeres mozgás támogatja az alvás minőségét.

A szakértők szerint már kisebb változtatások is látványos javulást hozhatnak, hiszen a jó alvás az egyik legfontosabb alapja a testi-lelki egyensúlynak.

Sokan kötelezőnek érzik a hétvégi korán kelést is, hiszen így megőrizhetik a ritmust. A szakértők szerint azonban nem ez a megfelelő alvás biztosításának a kulcsa.

A hideg, sötét hónapokban sokan érzik úgy, hogy semmi energiájuk. A jobb alvás titka ilyenkor nem csak a pihenés mennyiségén, hanem annak minőségén is múlik. Az alábbi hat tipp segíthet, hogy a téli időszakban is kipihentnek és frissnek érezze magát reggelente.

 

