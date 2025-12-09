Történelmi pillanat: megtették a világ leghosszabb repülőútját

Új mérföldkő született a repülés történetében: a China Eastern Airlines járata megtette a világ leghosszabb repülőútját. A Sanghajból Buenos Airesbe tartó közvetlen járat új dimenzióba helyezi a hosszú távú utazást, véget vetve az eddigi átszállásos, többnapos utaknak – tájékoztat a Daily Mail.

A világ leghosszabb repülőútja Kínát és Argentínát köti össze – Fotó: ZHANG DUO / XINHUA

Milyen hosszú a világ leghosszabb repülőútja?

A rekorder járat elképesztő, 19 960 kilométeres távolságot tett meg, mintegy 29 óra alatt. A China Eastern Airlines új járata nemcsak rekordot döntött, hanem kényelmesebb utazást is biztosít a hosszú távú utasoknak. A 316 üléses Boeing 777-300ER gép Sanghaj Pudong nemzetközi repülőteréről indul helyi idő szerint hajnali 2-kor, és tíz perccel korábban érkezik Buenos Aires Ezeiza Nemzetközi Repülőterére.

Bár a járat Aucklandben tart egy rövid, kétórás pihenőt, a teljes repülési idő így is több mint 25 óra, a visszaút pedig négy órával hosszabb.

A Sanghaj–Auckland–Buenos Aires útvonal célja, hogy új „légi selyemutat” nyisson Ázsia csendes-óceáni térsége és Dél-Amerika között, ezzel jelentősen lerövidítve a Kínában született, Argentínában élő közösség utazási idejét.

Ez az új járat jól mutatja, hogy az ultrahosszú távok a jövőben egyre gyakoribbak lesznek.

Ahogy a repülőgépek egyre könnyebbek és üzemanyag-hatékonyabbak, a légitársaságok hosszabb közvetlen járatokat kínálnak.

Például 2026-ban a Qantas 20 órás nonstop járatot indít London és Sydney között a Project Sunrise keretében, az A350-1000 különleges változatával, amely extra üzemanyagtartályokkal képes teljesíteni a 16 900 kilométeres távot.

