Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egész Ukrajna sokkban, Kijev embertelen bejelentést tett

incidens

Hajszálon múlt a katasztrófa, nagyon közel került egymáshoz két repülő

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Majdnem összeütközött egy JetBlue utasszállító és az amerikai légierő egyik légi utántöltő repülőgépe Venezuela közelében. A Curaçaóról New Yorkba tartó járat pilótája szerint a légi incidenst az idézte elő, hogy a katonai gép váratlanul keresztezte a repülési útvonalukat, miközben nem volt bekapcsolva a jeladója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
incidensvenezuelaJetBlue

Majdnem légi ütközés történt – mondta a pilóta a légiirányításnak, miután kénytelenek voltak megszakítani az emelkedést. A légi incidensről készült beszámoló szerint a katonai gép mindössze néhány kilométerre haladt el előttük, azonos magasságban, majd Venezuelába repült tovább – írja a The Guardian

Nem sok hiányzott, hogy a légi incidens tragédiával végződjön – Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto
Nem sok hiányzott, hogy a légi incidens tragédiával végződjön
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Vizsgálják a légi incidenst

A JetBlue megerősítette, hogy az esetet jelentették a hatóságoknak, és együttműködnek a vizsgálatban. Az amerikai légierő egyelőre nem reagált az ügyre.

Az incidens különösen érzékeny időszakban történt, mivel az Egyesült Államok fokozott katonai jelenlétet tart fenn a térségben, és a légügyi hatóságok korábban már óvatosságra intették a pilótákat a venezuelai légtér közelében. 

Ilyen a világ legveszélyesebb járatán utazni

Egy brit nő hátborzongató részletességgel számolt be arról, milyen volt felszállni a világ egyik legrettegettebb járatára.

Kigyulladt egy repülőgép felszállás közben

Késést szenvedett egy repülőgép Adelaide-ből Broken Hill felé, miután a felszállás során a bal oldali motor lángra kapott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!