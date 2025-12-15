Hajszálon múlt a katasztrófa, nagyon közel került egymáshoz két repülő

Majdnem légi ütközés történt – mondta a pilóta a légiirányításnak, miután kénytelenek voltak megszakítani az emelkedést. A légi incidensről készült beszámoló szerint a katonai gép mindössze néhány kilométerre haladt el előttük, azonos magasságban, majd Venezuelába repült tovább – írja a The Guardian.
Vizsgálják a légi incidenst
A JetBlue megerősítette, hogy az esetet jelentették a hatóságoknak, és együttműködnek a vizsgálatban. Az amerikai légierő egyelőre nem reagált az ügyre.
Az incidens különösen érzékeny időszakban történt, mivel az Egyesült Államok fokozott katonai jelenlétet tart fenn a térségben, és a légügyi hatóságok korábban már óvatosságra intették a pilótákat a venezuelai légtér közelében.
