Hajszálon múlt a katasztrófa, nagyon közel került egymáshoz két repülő

Majdnem légi ütközés történt – mondta a pilóta a légiirányításnak, miután kénytelenek voltak megszakítani az emelkedést. A légi incidensről készült beszámoló szerint a katonai gép mindössze néhány kilométerre haladt el előttük, azonos magasságban, majd Venezuelába repült tovább – írja a The Guardian.

Nem sok hiányzott, hogy a légi incidens tragédiával végződjön

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Vizsgálják a légi incidenst

A JetBlue megerősítette, hogy az esetet jelentették a hatóságoknak, és együttműködnek a vizsgálatban. Az amerikai légierő egyelőre nem reagált az ügyre.

Az incidens különösen érzékeny időszakban történt, mivel az Egyesült Államok fokozott katonai jelenlétet tart fenn a térségben, és a légügyi hatóságok korábban már óvatosságra intették a pilótákat a venezuelai légtér közelében.

