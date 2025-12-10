Lezuhant egy repülőgép, senki sem élte túl a katasztrófát

Lezuhant egy katonai repülőgép Szudán keleti részén, a fedélzeten tartózkodók meghaltak. A légi katasztrófa oka az első jelentések szerint műszaki hiba lehetett – közölték szerdán katonai tisztségviselők.

Légi katasztrófa Szudánban: lezuhant egy teherszállító katonai repülőgép, senki sem élte túl

A tájékoztatás szerint az Il-76 típusú teherszállító repülő kedden, a Port Szudán melletti Oszmán Digna légibázisnál zuhant le, nem sokkal landolás előtt, arra azonban a források nem tértek ki, hányan utaztak a fedélzeten.

Az országszerte ismert újságíró, Oszmán Mirgani a közösségi médiában tudatta, hogy a hadseregben pilótaként dolgozó unokaöccse, Omrán Mirgani szintén a gépen volt.

Szudánban nem ritkák a repülőgép-szerencsétlenségek, a nem megfelelően betartott repülésbiztonsági előírások miatt.

Februárban legkevesebb 46-an vesztették életüket, mert egy katonai repülőgép csapódott a Kartúmtól csaknem 10 kilométerre lévő Omdurmán egyik zsúfolt lakónegyedébe.

