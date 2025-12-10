Lezuhant egy repülőgép, senki sem élte túl a katasztrófát

Hírlevél
Lezuhant egy repülőgép Szudánban, a balesetet senki sem élte túl. A katonai teherszállító nem sokkal a landolás előtt zuhant le, a hatóságok vizsgálják a légi katasztrófa körülményeit.
Lezuhant egy katonai repülőgép Szudán keleti részén, a fedélzeten tartózkodók meghaltak. A légi katasztrófa oka az első jelentések szerint műszaki hiba lehetett – közölték szerdán katonai tisztségviselők. 

Légi katasztrófa Szudánban: lezuhant egy teherszállító katonai repülőgép, senki sem élte túl.
A tájékoztatás szerint az Il-76 típusú teherszállító repülő kedden, a Port Szudán melletti Oszmán Digna légibázisnál zuhant le, nem sokkal landolás előtt, arra azonban a források nem tértek ki, hányan utaztak a fedélzeten.  

Az országszerte ismert újságíró, Oszmán Mirgani a közösségi médiában tudatta, hogy a hadseregben pilótaként dolgozó unokaöccse, Omrán Mirgani szintén a gépen volt.  

Szudánban nem ritkák a repülőgép-szerencsétlenségek, a nem megfelelően betartott repülésbiztonsági előírások miatt.  

Februárban legkevesebb 46-an vesztették életüket, mert egy katonai repülőgép csapódott a Kartúmtól csaknem 10 kilométerre lévő Omdurmán egyik zsúfolt lakónegyedébe. 

