Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

informatikai hiba

Teljesen leállt a repülőtér forgalma, sok utas órákra a várakozó gépeken rekedt

23 órája
Olvasási idő: 4 perc
Több órára leállt a teljes reptéri forgalom Edinburgh-ben hétfő reggel. A repülőtér leállását egy ismeretlen eredetű műszaki hiba okozta, amit több óra alatt tudtak csak helyrehozni.
Hatalmas káosz alakult ki az edinburghi repülőtéren, miután egy informatikai hiba miatt leállt a légiforgalmi irányítás. Több repülőgép órákig vesztegelt a kifutópályán, ami az egész menetrendet felborította – írja a DailyMail

A repülőtér közlése szerint az informatikai hiba miatt egyetlen járatot sem tudtak elindítani. 

Jelenleg egyetlen járat sem indul Edinburgh repülőteréről. Csapataink dolgoznak a probléma megoldásán, és a lehető leghamarabb helyreállítjuk a működést

 – áll a hivatalos közleményben. 

Káosz uralkodott a repülőtéren a légiforgalmi irányítás leállása miatt

Egy utas arról számolt be, hogy órákon át a repülőgépbe zárva rekedtek a kifutópályán. Sok járatot pedig teljesen töröltek. A Delta Air Lines egyik járatát pedig Dublinba irányították, mert az informatikai hiba miatt nem tudott leszállni az edinburghi reptéren. 

Többórás leállás után az informatikai hibát helyrehozták, és a járatokat elindították. 

A hatóságok vizsgálják, hogy mi okozhatta a problémát. 

A kínai China Eastern légitársaság fogja a világ leghosszabb közvetlen repülőjáratát üzemeltetni, a gépek Kína és Argentína között közlekednek majd – jelentette be az argentin kormány szerdán. A China Eastern hetente két alkalommal indít járatokat Sanghajból Buenos Airesbe. A kínai légitársaság becslése szerint a 20 ezer kilométeres távot Buenos Airesig 25,5 óra alatt tudják teljesíteni, míg a visszautat 29 óra alatt.

