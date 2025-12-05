Teljesen leállt a repülőtér forgalma, sok utas órákra a várakozó gépeken rekedt

Hatalmas káosz alakult ki az edinburghi repülőtéren, miután egy informatikai hiba miatt leállt a légiforgalmi irányítás. Több repülőgép órákig vesztegelt a kifutópályán, ami az egész menetrendet felborította – írja a DailyMail.

Műszaki hiba miatt állt le az edinburghi repülőtér légiforgalmi irányítása

A repülőtér közlése szerint az informatikai hiba miatt egyetlen járatot sem tudtak elindítani.

Jelenleg egyetlen járat sem indul Edinburgh repülőteréről. Csapataink dolgoznak a probléma megoldásán, és a lehető leghamarabb helyreállítjuk a működést

– áll a hivatalos közleményben.

Káosz uralkodott a repülőtéren a légiforgalmi irányítás leállása miatt

Egy utas arról számolt be, hogy órákon át a repülőgépbe zárva rekedtek a kifutópályán. Sok járatot pedig teljesen töröltek. A Delta Air Lines egyik járatát pedig Dublinba irányították, mert az informatikai hiba miatt nem tudott leszállni az edinburghi reptéren.

Többórás leállás után az informatikai hibát helyrehozták, és a járatokat elindították.

A hatóságok vizsgálják, hogy mi okozhatta a problémát.

