Légtérsértés a Balti-tengernél: vadászgépek riasztása, titokzatos légi mozgások az ünnepek alatt

A lengyel hadsereg közlése szerint a riasztott vadászgépek azonosították, majd kikísérték az orosz felderítő repülőgépet, amely a Balti-tenger felett, a lengyel légtér közvetlen közelében repült. A légtérsértés gyanúja miatt az eset idején fokozott készültség volt érvényben, különösen azért, mert az ünnepi időszakban több rendellenes légi mozgást is észleltek a térségben.

Légtérsértés gyanúja miatt rendkívüli készültség volt érvényben Lengyelország légterében az ünnepek alatt. Fotó:Illusztráció/Unplash

Légtérsértés: tömeges behatolások és csempészgyanú a keleti határnál

A nemzetbiztonsági hivatal tájékoztatása szerint a légtérsértés nem elszigetelt jelenség: Fehéroroszország irányából több tucat „légi eszköz” lépett be Lengyelország légterébe. Ezek közül négyet már megtaláltak, amelyeket a hatóságok feltételezése szerint cigarettacsempészetre használtak.

Provokációra utaló jelek

A hivatal szerint a légtérsértések tömeges jellege, az ünnepi időzítés, valamint a Balti-tengeren tapasztalt orosz katonai aktivitás arra utalhat, hogy az események csempésztevékenységnek álcázott provokáció részei. A gyanút erősíti, hogy hasonló incidensek nemrég Litvániában is előfordultak.

Légteret zártak le a keleti határnál

A lengyel hadsereg biztonsági okokból a Fehéroroszországgal határos Podlasiei vajdaság fölötti légtér egy részét ideiglenesen lezárta a polgári légi forgalom elől. A hatóságok hangsúlyozták: az intézkedés megelőző jellegű, a lakosság biztonságát szolgálja.

