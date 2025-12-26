Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megmutatták Putyin karácsonyi ajándékát – fotó

Olvasta?

Forradalom a Gmail bejelentkezésnél – ezt nem árt tudni

balti - tenger

Légtérsértés a Balti-tengernél: vadászgépek riasztása, titokzatos légi mozgások az ünnepek alatt

52 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lengyelország vadászgépeket küldött egy orosz felderítő repülőgép azonosítására a Balti-tenger nemzetközi vizei felett, a lengyel légtér közelében. A légtérsértés gyanúját tovább erősíti, hogy a lengyel nemzetbiztonsági hivatal szerint az éjszaka folyamán több tucat légi eszköz hatolt be az ország légterébe Fehéroroszország felől.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balti - tengerlengyel hadseregvadászgépek

A lengyel hadsereg közlése szerint a riasztott vadászgépek azonosították, majd kikísérték az orosz felderítő repülőgépet, amely a Balti-tenger felett, a lengyel légtér közvetlen közelében repült. A légtérsértés gyanúja miatt az eset idején fokozott készültség volt érvényben, különösen azért, mert az ünnepi időszakban több rendellenes légi mozgást is észleltek a térségben.

Légtérsértés gyanúja miatt rendkívüli készültség volt érvényben Lengyelország légterében az ünnepek alatt.
Légtérsértés gyanúja miatt rendkívüli készültség volt érvényben Lengyelország légterében az ünnepek alatt. Fotó:Illusztráció/Unplash

Légtérsértés: tömeges behatolások és csempészgyanú a keleti határnál

A nemzetbiztonsági hivatal tájékoztatása szerint a légtérsértés nem elszigetelt jelenség: Fehéroroszország irányából több tucat „légi eszköz” lépett be Lengyelország légterébe. Ezek közül négyet már megtaláltak, amelyeket a hatóságok feltételezése szerint cigarettacsempészetre használtak.

Provokációra utaló jelek

A hivatal szerint a légtérsértések tömeges jellege, az ünnepi időzítés, valamint a Balti-tengeren tapasztalt orosz katonai aktivitás arra utalhat, hogy az események csempésztevékenységnek álcázott provokáció részei. A gyanút erősíti, hogy hasonló incidensek nemrég Litvániában is előfordultak.

Légteret zártak le a keleti határnál

A lengyel hadsereg biztonsági okokból a Fehéroroszországgal határos Podlasiei vajdaság fölötti légtér egy részét ideiglenesen lezárta a polgári légi forgalom elől. A hatóságok hangsúlyozták: az intézkedés megelőző jellegű, a lakosság biztonságát szolgálja.

Nagyon nagy a baj: ismét légteret sértettek az oroszok – beláthatatlan következményei lehetnek

Szerdán az Egyesült Államok F-16-os vadászgépeket riasztott az Alaszka közelében repülő orosz gépek azonosítására és feltartóztatására – közölte a NORAD, az észak-amerikai légvédelmi parancsnokság.

Léggömböket akar lelőni Litvánia, ez már a léggömb-világháború?

A litván kormányfő hétfőn bejelentette, hogy le fogják lőni az ország légterét megsértő, Fehéroroszországból érkező csempészléggömböket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!