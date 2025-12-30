Sokakat érint a karácsony utáni lehangoltság – mutatjuk a megoldást!

A lehangoltság különösen gyakori karácsony után, amikor az ünnepi készülődés izgalma, a közös élmények és a fokozott figyelem hirtelen megszűnik. A mentális egészség szempontjából ez az időszak azért is érzékeny, mert az idegrendszer visszaáll a hétköznapok ritmusára, miközben a stressz, a fáradtság és az alváshiány egyszerre jelentkezik. A háttérben többek között a dopamin szintjének változása áll, amely az örömérzetért és a motivációért felelős - írja a Sciencealert.

A lehangoltság mögött hormonális és lelki folyamatok állnak

Fotó: Unsplash

Miért jelentkezik lehangoltság karácsony után?

A karácsony előtti hetekben az agy jutalmazó rendszere fokozottan működik: a várakozás, az együtt töltött idő és az ünnepi szokások mind növelik a dopamin termelődését. Az ünnepek elmúltával ez a szint visszaesik, ami érzelmi ürességérzetet okozhat.

Ehhez társulhat a fokozott stressz is, hiszen sokaknál a családi együttlétek feszültséggel járnak, az év végi hajtás pedig kimeríti a szervezetet. A hirtelen kontraszt az ünnepi intenzitás és a hétköznapok között erősíti a karácsony utáni lehangoltság érzését.

Hogyan befolyásolja az alvás a karácsony utáni hangulatot?

Az ünnepi időszak gyakran felborítja az alvási szokásokat: késői lefekvés, rendszertelen napirend és akár több alkoholfogyasztás is jellemző lehet. Az alváshiány közvetlenül hat a hangulatszabályozásért felelős agyi területekre, így a lehangoltság erősebben jelentkezhet.

Mit tehetünk a karácsony utáni lehangoltság ellen?

A legfontosabb lépés a fokozatos visszatérés a megszokott rutinhoz. A rendszeres alvás, a nappali fény és a könnyű mozgás mind segítik az idegrendszer alkalmazkodását. Érdemes tudatosan csökkenteni a stresszt okozó helyzeteket, és olyan programokat tervezni, amelyekre jó érzés várni. Apró célok kitűzése, rövid séták vagy baráti beszélgetések is sokat tehetnek a mentális egészség támogatásáért. A lehangoltság nem gyengeség, hanem jelzés arra, hogy a szervezetnek időre van szüksége az átálláshoz.