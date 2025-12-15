Kemény kritika: Lengyelország a brüsszeli politikai manipuláció laboratóriumává vált

Lengyelország korábbi igazságügyminiszter-helyettese, a Magyar–Lengyel Szabadság Intézet vezetője, Marcin Romanowski legfrissebb X-bejegyzésében élesen bírálta Donald Tusk két évét és a jelenlegi lengyel kormány teljesítményét.
Állítása szerint a 2023-as kampányban meghirdetett „100 ígéret az első 100 napra” program kevesebb mint harmada valósult meg, miközben súlyos költségvetési hiány és az egészségügyi rendszer válsága alakult ki.
Romanowski kiemelte: két évvel a program meghirdetése után még az ígéretek harmadát sem sikerült teljesíteni.
Szerinte a kormánykoalíció hozzáállását jól összefoglalja két megjegyzés: „Mi bajunk lehet az ígérgetésből?” és „Ez csalás volt”.
Lengyelország problémái nem oldódtak meg
A politikus a bejegyzésében visszaemlékezett, a liberálisok azt ígérték, hogy Lengyelország problémái varázsütésre megoldódnak, Donald Tusk pedig azt állította, hogy „a pénz szinte automatikusan meglesz”. Az eredmény ezzel szemben Romanowski szerint Lengyelország legnagyobb költségvetési hiánya 1989 óta, valamint az egészségügyi rendszer tényleges összeomlása: állítása szerint rákos betegeket küldenek haza ellátás nélkül.
Felidézte Donald Tusk egyik legkonkrétabb ígéretét is: a személyi jövedelemadó-mentességi küszöb mintegy 14 ezer euróra (5,4 millió forint) emelését. Ezzel a korábbi konzervatív kormány reformját kívánták volna felülmúlni, amely 700 euróról (270 ezer Ft) 7000 euróra (2,7 millió Ft) emelte a határt. Az ígéretet a legalacsonyabb jövedelműek számára jelentős könnyítésként hirdették meg, ám a lengyel politikus szerint az adómentes küszöb emelésére nemcsak hogy nem került sor, de még törvénytervezet, időterv vagy céldátum sem született, a téma pedig eltűnt a kormány napirendjéről.
Romanowski úgy véli, számos gazdasági és adóügyi ígéret határozatlan időre elhalasztva maradt azzal az indokkal, hogy „megváltoztak a körülmények”.
Állítása szerint 2023 óta Lengyelország nemcsak a liberális törvénytelenség, hanem a Brüsszel által támogatott politikai manipuláció laboratóriumává is vált.
Magyar Péter olyan mint Donald Tusk
Bejegyzésében párhuzamot vont a lengyel kormányváltás és a magyar ellenzéki törekvések között is.
Szerinte nem véletlen, hogy Magyar Péter – akit „magyar Tuskként” említett – nyilvánosan elismerte: a lengyel forgatókönyvből merít ihletet, miközben társai a „lengyel út” hatékonyságáról beszéltek.
Romanowski szerint Lengyelországban a baloldal és a liberálisok hazugságokra és gyűlöletkampányra építették választási stratégiájukat, majd a kampányígéreteket a választások után figyelmen kívül hagyták.
Zárásként azt állította:
„Lengyelországot becsapták a kampányígéretekkel”.
Szerinte a lengyel választókat becsapták azok a politikai erők, amelyek nyolc év konzervatív kormányzás után hatalomra kerültek, miközben – szerinte – a Jog és Igazságosság párt korábban betartotta vállalásait.