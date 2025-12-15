Kemény kritika: Lengyelország a brüsszeli politikai manipuláció laboratóriumává vált

Lengyelország korábbi igazságügyminiszter-helyettese, a Magyar–Lengyel Szabadság Intézet vezetője, Marcin Romanowski legfrissebb X-bejegyzésében élesen bírálta Donald Tusk két évét és a jelenlegi lengyel kormány teljesítményét.

Marcin Romanowski, Lengyelország egykori igazságügyminiszter-helyettese

Fotó: Facebook / Marcin Romanowski

Állítása szerint a 2023-as kampányban meghirdetett „100 ígéret az első 100 napra” program kevesebb mint harmada valósult meg, miközben súlyos költségvetési hiány és az egészségügyi rendszer válsága alakult ki.

Romanowski kiemelte: két évvel a program meghirdetése után még az ígéretek harmadát sem sikerült teljesíteni.

Szerinte a kormánykoalíció hozzáállását jól összefoglalja két megjegyzés: „Mi bajunk lehet az ígérgetésből?” és „Ez csalás volt”.

Lengyelország problémái nem oldódtak meg

A politikus a bejegyzésében visszaemlékezett, a liberálisok azt ígérték, hogy Lengyelország problémái varázsütésre megoldódnak, Donald Tusk pedig azt állította, hogy „a pénz szinte automatikusan meglesz”. Az eredmény ezzel szemben Romanowski szerint Lengyelország legnagyobb költségvetési hiánya 1989 óta, valamint az egészségügyi rendszer tényleges összeomlása: állítása szerint rákos betegeket küldenek haza ellátás nélkül.

🟥 Two years after the swearing-in of Donald Tusk’s left-liberal administration on 13 December 2023, it is possible to assess not intentions or narratives, but actual delivery. During the 2023 campaign, Tusk and his globalist coalition presented a set of very concrete, measurable… — Marcin Romanowski (@RomanowskiPL) December 13, 2025

Felidézte Donald Tusk egyik legkonkrétabb ígéretét is: a személyi jövedelemadó-mentességi küszöb mintegy 14 ezer euróra (5,4 millió forint) emelését. Ezzel a korábbi konzervatív kormány reformját kívánták volna felülmúlni, amely 700 euróról (270 ezer Ft) 7000 euróra (2,7 millió Ft) emelte a határt. Az ígéretet a legalacsonyabb jövedelműek számára jelentős könnyítésként hirdették meg, ám a lengyel politikus szerint az adómentes küszöb emelésére nemcsak hogy nem került sor, de még törvénytervezet, időterv vagy céldátum sem született, a téma pedig eltűnt a kormány napirendjéről.

Romanowski úgy véli, számos gazdasági és adóügyi ígéret határozatlan időre elhalasztva maradt azzal az indokkal, hogy „megváltoztak a körülmények”.

Állítása szerint 2023 óta Lengyelország nemcsak a liberális törvénytelenség, hanem a Brüsszel által támogatott politikai manipuláció laboratóriumává is vált.