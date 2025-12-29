Valami megváltozott Leonardo DiCaprióban? Új fotók láttak napvilágot barátnőjével

A hollywoodi sztár és kedvese ebéddel indította a napot a város egyik kedvelt helyén, ahol feltűnően közel ültek egymáshoz. A beszélgetés közben Vittoria Ceretti átkarolta a színészt, aki láthatóan felszabadultan élvezte a pillanatot. Az ilyen nyilvános gyengédség kifejezetten ritkának számít DiCaprio esetében, aki általában távol tartja a reflektorfénytől a magánéletét – írja a FoxNews.

Leonardo DiCaprio barátnője, Vittoria Ceretti társaságában ritkán látott gyengédséget vállalt fel egy los angelesi vásárlás során. Fotó: VALERIE MACON / AFP

Leonardo DiCaprio barátnője mellett már nem rejtőzködik

Az ebéd után közösen indultak vásárolni egy belvárosi butikba, ahol szemtanúk szerint egy rövid csók is elcsattant köztük. A jelenet azért keltett különös figyelmet, mert Leonardo DiCaprio barátnője társaságában a színész ezúttal egyáltalán nem próbált rejtőzködni.

DiCaprio fekete melegítőben és sapkában jelent meg, míg Ceretti letisztult szettet viselt, oldalán egy elegáns Chanel táskával.

Nyári emlékek és közös utak

A mostani randit megelőzően a párt a nyáron Spanyolország partjainál is együtt látták, ahol egy jachton pihentek. Akkor is inkább a diszkrécióra törekedtek, de a közös vakáció egyértelművé tette, hogy kapcsolatuk nem csupán futó románc.

Vittoria Ceretti őszinte vallomása

A 27 éves modell korábban ritkán beszélt a kapcsolatáról, de egy interjúban a Vogue France magazinnak elismerte, hogy nehézséget jelent számára a „Leonardo DiCaprio barátnője” címke. Elmondása szerint zavaró, hogy az emberek gyakran csak a világsztár párjaként tekintenek rá, nem pedig önálló személyként és modellként.

Bár a színész évtizedek óta a világ egyik legismertebb arca, a mostani Los Angeles-i randi megmutatta, hogy Vittoria Ceretti mellett egy nyitottabb, közvetlenebb oldalát is hajlandó felvállalni.

Nincs más választásuk: kegyetlen döntéseket hoztak ezek a figurák egy munkáért

Egy jó állásért sok mindent megtennénk, de ezek a filmes karakterek szó szerint mindent is bevállaltak. A Nincs más választás című szürreális koreai film kapcsán összeszedtük a legszélsőségesebb figurákat.

Leonardo DiCaprio temus forradalmárja leigázza a képernyőket

Az év filmje, kedvenc Netflix sorozatunk és egy régi kedvenc is vár minket aranyvasárnap. Leonardo DiCaprio új filmje a mozik után az otthonunkat is meghódítja.