Valami megváltozott Leonardo DiCaprióban? Új fotók láttak napvilágot barátnőjével

Leonardo DiCaprio az ünnepi időszakban kivételesen nyíltan vállalta fel magánéletét egy Los Angeles-i randin. Leonardo DiCaprio barátnője, az olasz modell Vittoria Ceretti oldalán ritkán látott gyengédséget mutatott, ami azonnal beindította a találgatásokat a kapcsolatuk komolyságáról.
A hollywoodi sztár és kedvese ebéddel indította a napot a város egyik kedvelt helyén, ahol feltűnően közel ültek egymáshoz. A beszélgetés közben Vittoria Ceretti átkarolta a színészt, aki láthatóan felszabadultan élvezte a pillanatot. Az ilyen nyilvános gyengédség kifejezetten ritkának számít DiCaprio esetében, aki általában távol tartja a reflektorfénytől a magánéletét – írja a FoxNews.

Leonardo DiCaprio barátnője, Vittoria Ceretti társaságában ritkán látott gyengédséget vállalt fel egy los angelesi vásárlás során.
Leonardo DiCaprio barátnője, Vittoria Ceretti társaságában ritkán látott gyengédséget vállalt fel egy los angelesi vásárlás során. Fotó: VALERIE MACON / AFP

Leonardo DiCaprio barátnője mellett már nem rejtőzködik

Az ebéd után közösen indultak vásárolni egy belvárosi butikba, ahol szemtanúk szerint egy rövid csók is elcsattant köztük. A jelenet azért keltett különös figyelmet, mert Leonardo DiCaprio barátnője társaságában a színész ezúttal egyáltalán nem próbált rejtőzködni.

DiCaprio fekete melegítőben és sapkában jelent meg, míg Ceretti letisztult szettet viselt, oldalán egy elegáns Chanel táskával.

Nyári emlékek és közös utak

A mostani randit megelőzően a párt a nyáron Spanyolország partjainál is együtt látták, ahol egy jachton pihentek. Akkor is inkább a diszkrécióra törekedtek, de a közös vakáció egyértelművé tette, hogy kapcsolatuk nem csupán futó románc.

Vittoria Ceretti őszinte vallomása

A 27 éves modell korábban ritkán beszélt a kapcsolatáról, de egy interjúban a Vogue France magazinnak elismerte, hogy nehézséget jelent számára a „Leonardo DiCaprio barátnője” címke. Elmondása szerint zavaró, hogy az emberek gyakran csak a világsztár párjaként tekintenek rá, nem pedig önálló személyként és modellként.

Bár a színész évtizedek óta a világ egyik legismertebb arca, a mostani Los Angeles-i randi megmutatta, hogy Vittoria Ceretti mellett egy nyitottabb, közvetlenebb oldalát is hajlandó felvállalni.

