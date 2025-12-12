Több mint 40 év után megjelent a lepra egy szomszédos országban

Hírlevél
Egy ritka fertőző betegség miatt indult járványügyi vizsgálat Kolozsváron, miután egy fiatal nőnél súlyos megbetegedést igazoltak. A lepra miatt az érintett munkahelyét lezárták, a hatóságok pedig kiterjesztett kivizsgálást rendeltek el.
lepraKolozsvárázsiai

Leprás megbetegedést igazoltak Kolozsváron egy ázsiai fiatal nőnél, további három lepragyanús társa pedig még megfigyelés alatt áll - közölte pénteken a Maszol.ro kolozsvári hírportál.

Leprosy bacteria (Mycobacterium sp.), illustration. Two species of the Gram-positive Mycobacterium, M. leprae and M. lepromatosis, are the cause of leprosy. Leprosy, also known as Hansen's disease (HA), mainly affects the skin and the peripheral nervous system and is transmitted by airborne mucus droplets. (Photo by NOBEASTSOFIERCE/SCIENCE PHOTO LI / DDJ / Science Photo Library via AFP)
A lepra kórokozója, a Mycobacterium leprae baktérium, a betegség elsősorban a bőrt és a perifériás idegrendszert érinti
Fotó: NOBEASTSOFIERCE/SCIENCE PHOTO LI / DDJ

Az egészségügyi hatóságok közölése szerint a leprás nő egy kolozsvári SPA szépségszalonban dolgozik masszőrként. A további három lepragyanús személy is ázsiai fiatal nő, ugyanabban a szépségszalonban dolgoznak.

Több lepragyanús esetet is vizsgálnak a hatóságok

Ketten közülük - egy 21 éves és egy 25 éves indonéziai nő - november 26-án jelentkeztek a kolozsvári megyei sürgősségi kórházban. A mikrobiológiai adatok alapján az egyik esetet csütörtökön megerősítették, három másik pedig klinikai és járványügyi megfigyelés alatt áll.

Az Állami Egészségügyi Felügyelet és a Kolozs Megyei Közegészségügyi Igazgatóság felfüggesztette a szépségszalon működését, fertőtlenítettek minden helyiséget, a személyzet minden tagját kivizsgálják, és kiterjesztik az epidemiológiai vizsgálatot.

A leprás páciens esetében elkezdték az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által előírt kezelést. A kezelés megkezdése után a nemzetközi protokollok szerint a fertőzésveszély csökken, majd teljesen megszűnik - idézte a Maszol a román egészségügy minisztérium közleményét.

Mit kell tudni a lepráról és a fertőzés kockázatáról?

A tájékoztató szerint a lepra lassú evolúciójú, alacsony fertőzőképességű betegség, amelyet egy baktérium, a Mycobacterium leprae okoz. A megfertőződéshez hosszan tartó kitettség szükséges. A betegség nem terjed kézfogással, öleléssel, tömegközlekedési eszközökön való utazással, közös terek használatával.

Romániában az utolsó leprás esetet 1981-ben diagnosztizálták. Európai szinten az esetek szórványosak, többnyire Ázsia, Afrika vagy Latin-Amerika endémiás területeiről származó személyeknél fordulnak elő - közölték a román egészségügyi hatóságok.

