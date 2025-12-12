Több mint 40 év után megjelent a lepra egy szomszédos országban

Leprás megbetegedést igazoltak Kolozsváron egy ázsiai fiatal nőnél, további három lepragyanús társa pedig még megfigyelés alatt áll - közölte pénteken a Maszol.ro kolozsvári hírportál.

A lepra kórokozója, a Mycobacterium leprae baktérium, a betegség elsősorban a bőrt és a perifériás idegrendszert érinti

Fotó: NOBEASTSOFIERCE/SCIENCE PHOTO LI / DDJ

Az egészségügyi hatóságok közölése szerint a leprás nő egy kolozsvári SPA szépségszalonban dolgozik masszőrként. A további három lepragyanús személy is ázsiai fiatal nő, ugyanabban a szépségszalonban dolgoznak.

Több lepragyanús esetet is vizsgálnak a hatóságok

Ketten közülük - egy 21 éves és egy 25 éves indonéziai nő - november 26-án jelentkeztek a kolozsvári megyei sürgősségi kórházban. A mikrobiológiai adatok alapján az egyik esetet csütörtökön megerősítették, három másik pedig klinikai és járványügyi megfigyelés alatt áll.

Az Állami Egészségügyi Felügyelet és a Kolozs Megyei Közegészségügyi Igazgatóság felfüggesztette a szépségszalon működését, fertőtlenítettek minden helyiséget, a személyzet minden tagját kivizsgálják, és kiterjesztik az epidemiológiai vizsgálatot.

A leprás páciens esetében elkezdték az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által előírt kezelést. A kezelés megkezdése után a nemzetközi protokollok szerint a fertőzésveszély csökken, majd teljesen megszűnik - idézte a Maszol a román egészségügy minisztérium közleményét.

Mit kell tudni a lepráról és a fertőzés kockázatáról?

A tájékoztató szerint a lepra lassú evolúciójú, alacsony fertőzőképességű betegség, amelyet egy baktérium, a Mycobacterium leprae okoz. A megfertőződéshez hosszan tartó kitettség szükséges. A betegség nem terjed kézfogással, öleléssel, tömegközlekedési eszközökön való utazással, közös terek használatával.

