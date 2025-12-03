Még idén eltűnnek a kultikus piros postaládák

A levélkihordás megszűnésével a dán posta a jövőben kizárólag csomagokat kézbesít majd, a vállalat teljesen átalakítja működését, hogy lépést tartson az online kereskedelem robbanásszerű növekedésével. A cég célja, hogy „a dánok kedvenc csomagszállító szolgáltatója” legyen – írja a Daily Mail.

A levélkihordás a kultikus piros postaládákról marad emlékezetes

Fotó: Unsplash

Magánszolgáltatók kezébe kerül a levélkihordás

Aki mégis szeretne levelet küldeni, azt csak magánszolgáltatókon keresztül teheti meg. A már megvásárolt bélyegeket 2026-ban egy rövid ideig visszaváltják.

A döntés nem aratott osztatlan sikert: dán politikusok szerint a változás hátrányosan érinti az időseket és az elzárt vidéki térségek lakóit. A 2024-ben életbe lépett postatörvény megnyitotta a piacot a verseny előtt, de azzal együtt a postai küldemények áfakötelessé váltak, így egy levél már 29 korona, vagyis több mint 1200 forint.

Dánia lépése egyébként illeszkedik a globális trendbe: Európa-szerte drámaian csökken a levélforgalom, miközben a szolgáltatók egyre nagyobb pénzügyi nyomás alatt vannak. Németország ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy náluk a levél még mindig fontos, bár a Deutsche Post is több ezer munkahely megszüntetésére kényszerült.

Egy korszak azonban mindenképpen lezárul, a dán piros postaládák legközelebb már csak múzeumokban köszönnek vissza.

Vészjelzés a Magyar Postától

Év végéig mintegy 2 millió postai meghatalmazás lejár Magyarországon. A Magyar Posta szerint a megújítás elmulasztása esetén a jogosultság automatikusan megszűnik.

Közösségi célokra használnák a volt postaépületeket

Egyre több az elhagyatott posta épület a magyar településeken. A posta bezárásának jelei még mindig jól láthatók: a homlokzaton virít a cégér, a piros ládákon olvasható a levélürítés ideje.