Lezuhant egy orosz katonai gép – eltűnt a teljes személyzet!

Az orosz védelmi minisztérium kedden közölte, hogy lezuhant egy An–22-es típusú katonai szállító repülőgép az ivanovói régióban. A gép javítás utáni próbarepülést végzett, amikor lakatlan területen földbe csapódott. A fedélzeten tartózkodó hét fő sorsa egyelőre ismeretlen, a helyszínre érkező kutató-mentő egységek folyamatosan dolgoznak a körülmények feltárásán.

Tragédia: lezuhant egy An–22-es Oroszországban!

Fotó: VLADIMIR SHTANKO / ANADOLU AGENCY / AFP

A baleset körülményei

A minisztérium közleménye szerint a repülőgép nem sokkal felszállás után veszítette el stabilitását és lezuhant. A hatóságok hangsúlyozták, hogy a gép lakatlan területre esett, így civil áldozatokról nincs információ.

A katasztrófavédelmi csapatok azonnal a helyszínre indultak, hogy feltérképezzék a roncsot, és megállapítsák, mi történt az An–22-es személyzetével.

A lezuhant repülőgép kivizsgálása megkezdődött

Az orosz légierő külön bizottságot küldött Ivanovo megyébe a repülőgép-szerencsétlenség pontos körülményeinek megállapítására. A vizsgálat során a szakemberek áttekintik a karbantartási dokumentumokat, a repülési adatokat, valamint a helyszínen talált roncsdarabokat.

A hatóságok szerint a baleset okának feltárása kiemelten fontos, tekintettel arra, hogy az An–22-es típus ritkán repül ma már, és főként logisztikai, valamint katonai szállítási feladatokra használják.

Kutató-mentők a helyszínen

A területet lezárták, a mentőalakulatok pedig folyamatosan vizsgálják a roncsot, miközben keresik a fedélzeten tartózkodókat. A következő órákban várható újabb hivatalos tájékoztatás arról, sikerült-e kapcsolatot létesíteni a személyzettel vagy megtalálni őket.

Kapcsolódó híreink:

A grúz Imedi televízió értesülései szerint katonai repülőgép zuhant le a Grúzia és Azerbajdzsán közötti határ közelében. A hírek szerint a gép a török fegyveres erőkhöz tartozhatott.

1962. november 23-án tragikus repülőbaleset rázta meg a magyar polgári légi közlekedést: a Párizs melletti Le Bourget repülőtér megközelítésekor lezuhant a Malév egyik IL–18-as gépe. A repülőgép katasztrófája 8 fős személyzet és 13 utas életét követelte.