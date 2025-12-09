Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő bejelentést tett Zelenszkij a béketervről – sorsdöntő napok előtt állunk

Sport

Szoboszlait hibáztatják a Szalah miatt kitört liverpooli botrányért

An – 22

Lezuhant egy orosz katonai gép – eltűnt a teljes személyzet!

48 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lezuhant egy katonai szállító repülőgép az oroszországi Ivanovóban. A jelentések szerint a lezuhant An–22-es fedélzetén hét ember tartózkodott, a hatóságok jelenleg is vizsgálják a baleset körülményeit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
An – 22légikatasztrófaOroszországlezuhant repülő

Az orosz védelmi minisztérium kedden közölte, hogy lezuhant egy An–22-es típusú katonai szállító repülőgép az ivanovói régióban. A gép javítás utáni próbarepülést végzett, amikor lakatlan területen földbe csapódott. A fedélzeten tartózkodó hét fő sorsa egyelőre ismeretlen, a helyszínre érkező kutató-mentő egységek folyamatosan dolgoznak a körülmények feltárásán.

lezuhant - KIEV, UKRAINE - MAY 30: The aircraft "AN-22" ("Antaeus") takes off during a demonstration flight from the airfield "Svyatoshin" (Kiev) to the airport "Kyiv-Antonov" (Hostomel) in Kiev, Ukraine on May 30, 2016. Ukrainian aircraft "AN-22" is restored on the aircraft factory "Antonov" and returned to commercial operation. The "AN-22" is the world's first wide-body transport plane and the world's largest turbo-prop airplane. Vladimir Shtanko / Anadolu Agency (Photo by Vladimir Shtanko / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
Tragédia: lezuhant egy An–22-es Oroszországban!
Fotó: VLADIMIR SHTANKO / ANADOLU AGENCY / AFP

A baleset körülményei

A minisztérium közleménye szerint a repülőgép nem sokkal felszállás után veszítette el stabilitását és lezuhant. A hatóságok hangsúlyozták, hogy a gép lakatlan területre esett, így civil áldozatokról nincs információ.

A katasztrófavédelmi csapatok azonnal a helyszínre indultak, hogy feltérképezzék a roncsot, és megállapítsák, mi történt az An–22-es személyzetével.

A lezuhant repülőgép kivizsgálása megkezdődött

Az orosz légierő külön bizottságot küldött Ivanovo megyébe a repülőgép-szerencsétlenség pontos körülményeinek megállapítására. A vizsgálat során a szakemberek áttekintik a karbantartási dokumentumokat, a repülési adatokat, valamint a helyszínen talált roncsdarabokat.

A hatóságok szerint a baleset okának feltárása kiemelten fontos, tekintettel arra, hogy az An–22-es típus ritkán repül ma már, és főként logisztikai, valamint katonai szállítási feladatokra használják.

Kutató-mentők a helyszínen

A területet lezárták, a mentőalakulatok pedig folyamatosan vizsgálják a roncsot, miközben keresik a fedélzeten tartózkodókat. A következő órákban várható újabb hivatalos tájékoztatás arról, sikerült-e kapcsolatot létesíteni a személyzettel vagy megtalálni őket.

Kapcsolódó híreink: 

Lezuhant egy török repülőgép Azerbajdzsánban, sok a halott

A grúz Imedi televízió értesülései szerint katonai repülőgép zuhant le a Grúzia és Azerbajdzsán közötti határ közelében. A hírek szerint a gép a török fegyveres erőkhöz tartozhatott.

A végzetes tervezési hiba, amit sokáig elhallgattak – a Malév egyik legsúlyosabb tragédiája

1962. november 23-án tragikus repülőbaleset rázta meg a magyar polgári légi közlekedést: a Párizs melletti Le Bourget repülőtér megközelítésekor lezuhant a Malév egyik IL–18-as gépe. A repülőgép katasztrófája 8 fős személyzet és 13 utas életét követelte.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!