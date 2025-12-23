Nemzetközi döbbenet: meghalt a líbiai vezérkari főnök egy repülőbalesetben

Tájékoztatása szerint a Falcon 50-es típusú sugárhajtású üzleti kisgép az ankarai Esenboga repülőtérről szállt fel helyi idő szerint este fél kilenckor, a kapcsolatot a géppel 40 perccel később vesztették el a török fővárostól délre található Haymana körzet felett, miután vészhelyzeti leszálláshoz engedélyt kért.

Lezuhant a líbiai katonai vezetőt szállító repülő. Fotó: OSMANCAN GURDOGAN / ANADOLU

Lezuhant a líbiai vezérkari főnököt szállító repülőgép Ankara közelében

Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad vezérkari főnök mellett négy másik ember volt a fedélzeten.

Az NTV helyi televízió szerint a légi forgalmat átirányították az ankarai Esenboga repülőtér térségéből, a légi kikötőt pedig lezárták.

A líbiai vezérkari főnök látogatását korábban a török védelmi tárca jelentette. Haddad Ankarában Yasar Güler török védelmi miniszterrel, Selcuk Bayraktaroglu vezérkari főnökkel és más katonai vezetőkkel egyeztetett.

Egy biztonsági kamera helyi televíziós csatornákon megjelent felvételén látni lehetett, ahogy az éjszakai égbolt Haymana felett fénybe borul egy feltételezett robbanás következtében.

Abdulhamid Mohammed Dbeibah, a nemzetközileg elismert líbiai kormány vezetője közölte, értesült a vezérkari főnök és az őt kísérő katonai delegáció halálának híréről és részvétét fejezte ki.

Líbia politikai és területi értelemben is megosztott ország. Nyugaton az Abdulhamid Mohammed Dbeibah ügyvezető miniszterelnök vezette kabinet, az ország déli és keleti térségeiben pedig a Halifa Haftár hadúrral szövetséges kelet-líbiai kormányzat gyakorolja a hatalmat.