Szexgyilkos probléma, ami rengeteg kapcsolatot tönkretesz

A libidó különbözősége – szakmai nevén vágykülönbség – azt jelenti, hogy a pár tagjai nem azonos gyakorisággal vagy időpontban igénylik a szexuális együttlétet. Kutatások szerint a párok akár 80 százaléka is megtapasztalja ezt élete során, vagyis nem rendkívüli jelenségről van szó. A probléma akkor kezdődik, amikor a felek nem beszélnek róla nyíltan: az egyik oldalon elutasítottság, a másikon nyomás és bűntudat jelenhet meg – írja a Women'sHealth.

Csendben mérgező helyzet: amikor a libidó nem egyforma

Fotó: cottonbro studio / Pexels

Miért válik tabutémává a csökkent libidó?

Ha a vágykülönbség tartósan fennáll, könnyen félreértésekhez és érzelmi eltávolodáshoz vezethet.

Az egyik fél úgy érezheti, már nem kívánatos, míg a másik attól tarthat, hogy folyamatosan „teljesítenie kell”.

Szakértők szerint minél tovább marad kimondatlan a probléma, annál inkább átszivárog a kapcsolat más területeire is, növelve a stresszt és a konfliktusokat.

Hogyan befolyásolja a stressz és a hormonháztartás a libidó alakulását?

A mindennapi stressz, az alváshiány, valamint a mentális terhelés az egyik legerősebb vágycsökkentő tényező.

Emellett hormonális változások – például terhesség, szülés utáni időszak vagy menopauza – szintén jelentősen hatással lehetnek a szexuális étvágyra. Tartós panaszok esetén szakember bevonása is indokolt lehet, hiszen sokszor nem akaraterő, hanem biológiai ok áll a háttérben.

Van megoldás a vágykülönbségre?

Kapcsolati szakértők egyetértenek abban, hogy a kulcs a kommunikáció.

Azok a párok, akik képesek ítélkezés nélkül beszélni a szexről, gyakran nemcsak az intimitásukat, hanem az érzelmi kötődésüket is megerősítik.

A tudatos időtervezés, az intimitás hétköznapi formáinak erősítése és akár külső segítség igénybevétele is segíthet abban, hogy a különböző igények ne elválasszanak, hanem közelebb hozzanak két embert egymáshoz.

