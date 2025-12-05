Szánalmas módon járatta le magát a New York Times – mindenki ezen röhög

A Ligacsov körüli különös helyzet akkor került nyilvánosságra, amikor a The New York Times december 3-án váratlanul megjelentette a róla szóló gyászjelentést. A lap azzal magyarázta a késői nekrológ közlését, hogy a politikus halála „Oroszországon kívül nem kapott széles körű figyelmet”, és a szerkesztők csak most vették észre a hiányt egy előkészített anyag átnézésekor.



Ligacsov haláláról négy év késéssel közölt gyászjelentést a New York Times Fotó: Sergei Guneyev / The Chronicle Collection

A közlés mindenképpen meglepő, hiszen Ligacsov 2021. május 7-én, hat hónappal századik születésnapja után hunyt el. A politikus a szovjet vezetés egyik legbefolyásosabb alakja volt: az 1980-as években a párt második legerősebb embereként tartották számon, közvetlenül Gorbacsov mögött.

Peresztrojka támogatója, majd legélesebb bírálója lett

A lap részletesen felidézte Ligacsov pályáját, amely a második világháború után kezdődött, majd 18 éven át a tomszki pártbizottság első titkáraként folytatódott. 1983-ban Moszkvába került, ahol a Központi Bizottság titkára lett – ekkor vált a peresztrojka egyik kulcsfigurájává.

Ligacsov kezdetben támogatta Gorbacsov reformjait, ám 1988-ra erősen konzervatív irányba fordult. Emiatt fokozatosan háttérbe szorították, majd a Szovjetunió végóráiban már a változások legkeményebb kritikusaként szerepelt. Élete egyik leghíresebb mondata is ebből az időszakból származik: amikor Borisz Jelcin bírálta a pártvezetést, Ligacsov így vágott vissza: „Borisz, nem jól döntöttél.” A mondat később szállóigévé vált.

A Szovjetunió megszűnése után Ligacsov visszahúzódott, a Kommunista Párt egyszerű tagjaként dolgozott, majd 1999 és 2003 között az Állami Duma képviselője volt.