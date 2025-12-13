Erre nem voltunk felkészülve: különleges sorozatban tűnik fel Lindsay Lohan

A világszerte ismert sorozat gyakran kísérletezik jövőben játszódó történetszálakkal, ám ezúttal valódi mérföldkőhöz érkezett. Lindsay Lohan vendégszereplése nemcsak a rajongók figyelmét keltette fel, hanem szakmai körökben is beszédtémává vált, hiszen egy eddig ritkán hallott oldalát mutatja meg a Simpson család egyik legismertebb alakjának - tájékoztat a Daily Star.

Lindsay Lohan hangja új korszakot nyit a Simpson család történetében

Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / ANADOLU

Milyen szerepet kap Lindsay Lohan a Simpson család új epizódjában?

Lindsay Lohan a felnőtt Maggie Simpson hangját adja a sorozat egyik jövőben játszódó epizódjában. A szerep különlegessége abban rejlik, hogy Maggie karaktere eddig szinte teljes némaságba burkolózott, így Lindsay Lohan megszólalása kiemelt dramaturgiai jelentőséggel bír.

Miért számít történelmi pillanatnak Maggie Simpson megszólalása?

Maggie Simpson a sorozat indulása óta a csend szimbóluma, mindössze ritka, rövid hangfoszlányokkal jelent meg. A mostani epizódban azonban felnőttként, összefüggő módon hallható, ami a sorozat több évtizedes történetében először fordul elő ilyen hangsúlyosan.

