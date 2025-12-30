Az LMBTQ-propaganda tilalmáról szóló törvényt Kaszim-Zsomart Tokajev, Kazahsztán elnöke írta alá – számolt be róla a Zakon.kz. A jogszabály a „pedofília és a nem hagyományos szexuális orientáció propagandájának” tilalmát mondja ki az országban.

Újabb ország mond nemet az LMBTQ-propagandára – szigorú törvényt írt alá az elnök

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A döntést még novemberben készítette elő a kazah parlament alsóháza, a Mazsilisz, amely jóváhagyta az ehhez szükséges módosításokat. Az új szabályozás összesen kilenc jogszabályt érint, köztük a gyermekjogokról, a reklámról, a médiáról, az oktatásról, a kultúráról, a filmgyártásról és az online platformokról szóló törvényeket is.

A hatóságok hangsúlyozzák: a lépés középpontjában a gyermekvédelem Kazahsztán területén, valamint a fiatalkorúak mentális biztonsága áll.

Bírság és elzárás is járhat a szabályok megszegéséért

Jelnur Bejszenbajev, a kormányzó Amanat párt parlamenti képviselője szerint a fiatalok nap mint nap olyan online tartalmakkal találkoznak, amelyek negatívan befolyásolhatják a családról, az erkölcsről és a jövőről alkotott képüket. Mint fogalmazott, az illegális tartalmakkal szembeni fellépés a gyermekek biztonságát és mentális egészségét szolgálja.

A politikus hangsúlyozta: a törvény nem az LMBTQ-közösség tagjainak „betiltásáról vagy eltörléséről” szól. Állítása szerint senkinek a személyes jogait nem korlátozzák, a szabályozás kizárólag az ilyen jellegű információk nyilvános terjesztésére vonatkozik, összhangban a nemzetközi gyakorlattal.

Az új jogszabály alapján közigazgatási büntetéseket vezettek be az LMBTQ-propaganda terjesztéséért közterületeken, a médiában és az interneten. Az első jogsértés esetén 20 havi minimálbérnek megfelelő bírság szabható ki, ami jelenleg 86 500 tenge, azaz közel 150 euró. Ismételt jogsértés esetén a pénzbüntetés emelhető, vagy akár tíz napos közigazgatási elzárás is kiszabható.