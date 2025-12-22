Repülőtéri lopás! A dolgozók vitték el az utas méregdrága luxustáskáját

Két Spirit Airlines alkalmazottat vádolnak lopás miatt, miután a gyanú szerint elemelték egy utas 500 dollár (165 ezer forintos) értékű Louis Vuitton táskáját a floridai Fort Lauderdale‑Hollywood nemzetközi repülőtéren.

Videófelvétel is van a lopásról a Spirit Airlines pultjánál

Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az eset még októberben történt, egy utas, aki Floridából repült Austinba a Spirit Airlines járatával, egy elegáns táskát felejtett a 3-as terminál check-in pultján. Miután Texasban észrevette, hogy elhagyta a luxustáskáját, jelentette a reptér biztonsági szolgálatának.

A légikikötő biztonsági kamerái döntő bizonyítékként szolgáltak. A felvételeken látszik, ahogy Olukunle Idowu, a légitársaság felügyelője betette a táskát egy fiókból.

A videón később az is látszik, ahogy Hyacinth Linton, a társaság alkalmazottja csatlakozik Idowuhoz, majd ellenőrizik a táska tartalmát. Aztán mindketten elhagyták a helyszínt, miközben Linton a tárgyat a hátizsákjába tette – írja az NY Post.

Nagy értékű lopás a vád

A Broward megyei rendőrség novemberben tartóztatta le a két dolgozót. Idowu ellen 100–750 dollár közötti értékű lopás miatt emeltek vádat, Linton pedig 40 dollárnál kisebb értékű apró lopással vádolták meg, és 500 dolláros óvadék ellenében szabadult.

A Spirit Airlines közleményben jelezte, hogy az alkalmazottakat egyikét felfüggesztették, a másikukat szabadságra küldték, és további vizsgálatot folytatnak az ügyben.

A légitársaság hangsúlyozta, hogy az ilyen eseteket komolyan veszi, és mindent megtesz a hasonló bűncselekmények megelőzésére.

Korábban Ferihegyen is akadtak gondok. Rakodók akaratak lopni a budapesti légikikötőben. Két repülőtéri rakodót gyanúsítanak azzal, hogy feladott poggyászból próbáltak lopni.