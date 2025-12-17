24 billió az egyhez volt az esélye – de másodszor is megnyerték a lottófőnyereményt

A pár kedden vette át második, egymillió fontos (443,3 millió forint) lottófőnyereményét a brit Nemzeti Lottótársaságtól. A döntést – saját bevallásuk szerint – megérzésből hozták meg, számolt be a CNN.

Másodszor lett a lottófőnyeremény a walesi házaspáré – Fotó: ISABELLE SOURIMENT / Hans Lucas (illusztráció)

Tisztában voltunk vele, hogy szinte lehetetlen újra nyerni. De mi élő bizonyítékai vagyunk annak, hogy ha hiszel benne, bármi megtörténhet

– mondta Faye Stevenson-Davies.

A Davies házaspár először 2018 júniusában került reflektorfénybe, amikor az EuroMillions egyik játékán 1 millió fontot nyertek. A legtöbben itt megálltak volna – ők azonban továbbra is vásároltak szelvényeket, csendben reménykedve abban, hogy egyszer újra rájuk mosolyog a szerencse. És nem tévedtek.

Lottófőnyeremény: négy lépés kellett hozzá

A második nyereményhez egy különleges láncreakció vezetett. Richard Davies elmagyarázta, hogy amikor két számot eltalálnak, automatikusan kapnak egy ingyenes „Lucky Dip” szelvényt a következő sorsolásra.

Ez újra és újra megtörtént – egészen addig, amíg el nem jutottunk a nyertes húzásig

– magyarázta a férfi.

A karácsony előtti időszakban végül ismét egymillió fonttal lettek gazdagabbak – sokkolva még a lottószakértőket is.

Nem dőlnek hátra – karácsonykor is dolgoznak

A mesébe illő szerencse ellenére a pár nem hagy fel a munkával. Davies karácsonykor is futárként dolgozik, heti hét napban kézbesíti az ünnepi csomagokat. Felesége pedig mentálhigiénés szakemberként karácsony napján is fogad klienseket. A házaspár az első nyeremény után autókat ajándékozott, támogatta a helyi rögbicsapatot, és minden erejével segítette barátait, családtagjait.

Csodálatos érzés volt valóban változást hozni mások életébe. Most még nem döntöttük el, mi lesz – élvezzük a pillanatot

– mondta Davies.

24 trillion to one - couple win lottery again https://t.co/B60y5z4KV1 — BBC Wales News (@BBCWalesNews) December 16, 2025

Bár ritka, nem példa nélküli a dupla nyeremény. Az Egyesült Államokban idén nyáron egy férfi egyetlen este kétszer nyert a Powerballon, míg korábban egy coloradói játékos egy hónapon belül kétszer vitte el a főnyereményt ugyanazokkal a számokkal, de a szakértők szerint a walesi pár esete továbbra is a lottótörténelem egyik legnagyobb csodája.