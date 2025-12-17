24 billió az egyhez volt az esélye – de másodszor is megnyerték a lottófőnyereményt

A pár kedden vette át második, egymillió fontos (443,3 millió forint) lottófőnyereményét a brit Nemzeti Lottótársaságtól. A döntést – saját bevallásuk szerint – megérzésből hozták meg, számolt be a CNN.
Tisztában voltunk vele, hogy szinte lehetetlen újra nyerni. De mi élő bizonyítékai vagyunk annak, hogy ha hiszel benne, bármi megtörténhet
– mondta Faye Stevenson-Davies.
A Davies házaspár először 2018 júniusában került reflektorfénybe, amikor az EuroMillions egyik játékán 1 millió fontot nyertek. A legtöbben itt megálltak volna – ők azonban továbbra is vásároltak szelvényeket, csendben reménykedve abban, hogy egyszer újra rájuk mosolyog a szerencse. És nem tévedtek.
Lottófőnyeremény: négy lépés kellett hozzá
A második nyereményhez egy különleges láncreakció vezetett. Richard Davies elmagyarázta, hogy amikor két számot eltalálnak, automatikusan kapnak egy ingyenes „Lucky Dip” szelvényt a következő sorsolásra.
Ez újra és újra megtörtént – egészen addig, amíg el nem jutottunk a nyertes húzásig
– magyarázta a férfi.
A karácsony előtti időszakban végül ismét egymillió fonttal lettek gazdagabbak – sokkolva még a lottószakértőket is.
Nem dőlnek hátra – karácsonykor is dolgoznak
A mesébe illő szerencse ellenére a pár nem hagy fel a munkával. Davies karácsonykor is futárként dolgozik, heti hét napban kézbesíti az ünnepi csomagokat. Felesége pedig mentálhigiénés szakemberként karácsony napján is fogad klienseket. A házaspár az első nyeremény után autókat ajándékozott, támogatta a helyi rögbicsapatot, és minden erejével segítette barátait, családtagjait.
Csodálatos érzés volt valóban változást hozni mások életébe. Most még nem döntöttük el, mi lesz – élvezzük a pillanatot
– mondta Davies.
Bár ritka, nem példa nélküli a dupla nyeremény. Az Egyesült Államokban idén nyáron egy férfi egyetlen este kétszer nyert a Powerballon, míg korábban egy coloradói játékos egy hónapon belül kétszer vitte el a főnyereményt ugyanazokkal a számokkal, de a szakértők szerint a walesi pár esete továbbra is a lottótörténelem egyik legnagyobb csodája.
Szilveszteri Szuperlottó: soha nem látott összeget vihetnek haza a magyarok
Fantasztikus hír érkezett a szerencsevadászoknak, amely alapjaiban forgathatja fel egy szerencsés nyertes életét. Soha nem látott összeg sorsáról döntenek hamarosan, a tét pedig nem kevesebb, mint egy történelmi rekordnak számító lottónyeremény. A Szerencsejáték Zrt. különleges meglepetéssel készül az év végére, így az új esztendő valakinek álomszerűen indulhat.
Új milliárdos született – a lottó soha nem fizetett még ekkorát
A Mega Millions sorsolás minden eddiginél nagyobb hullámokat vert az Egyesült Államokban. A lottó történetének egyik legnagyobb jackpotja talált gazdára, és a nyertes kiléte továbbra is rejtély. A rekordnyeremény új szintre emelte a szerencsejáték lázát, miközben a játékosok világszerte találgatják, milyen élet várhat arra, aki ekkora összeget zsebel be, írtuk meg november közepén az Origón.