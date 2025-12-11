Louvre-rablás: elképesztő bénázás, fél percen múlt, hogy elfogják a tetteseket

A Louvre-rablás részleteit feltáró közigazgatási vizsgálat szerint a tolvajok mozgását rögzítő kamerák mindent láttak, mégsem érkezett időben reakció. A tettesek egy emelőkosaras teherautóval a Szajna felőli oldalon jutottak be, betörték az ablakot, majd percek alatt felfeszítették a két vitrint, amelyekben a XIX. századi koronaékszerek voltak. A zsákmánnyal — köztük Eugénia császárné, III. Napóleon felesége 2000 gyémánttal díszített diadémjával — két robogón menekültek el.

A Louvre-rablás helyszíne — az Apolló-galériában álltak azok a vitrinek, amelyeket a tettesek percek alatt felfeszítettek. Fotó: ERIC BRONCARD / Hans Lucas

A kamera rögzítette az érkezésüket, a behatolást és a távozást is, ám a felvételeket nem élőben figyelték. Mire egy biztonsági őr aktiválta az élőképet, a tettesek már elhagyták az Apolló-galériát.

Rosszul irányított rendőrök és téves riasztás a Louvre-rablás során

A rendőröket ezután a múzeum alatt húzódó Carrousel du Louvre bevásárlóközpont felé vezényelték, így a tettesek zavartalanul eltűntek a városban. A vizsgálat vezetője szerint sokkoló, hogy a világ egyik legfontosabb múzeuma ilyen mértékben kiszolgáltatott volt.

Értékesebb zsákmány, mint elsőre hitték

A nyolc ellopott ékszer teljes értékét körülbelül 88 millió euróra becsülik, ami nagyjából 34–35 milliárd forintnak felel meg. Ezek közül egyik sem került elő, és a rendőrség szerint a megrendelők kiléte továbbra is ismeretlen. A nyomozás jelenleg is zajlik, eddig négy személyt vettek őrizetbe.

20 éve alábecsült kockázatok – döbbenetes megállapítások

A kulturális miniszter által kezdeményezett vizsgálat kimutatta, hogy több mint két évtizede alulértékelték a kockázatokat, és a biztonsági rendszer elavult volt. Noel Corbin, a felügyelet vezetője úgy fogalmazott: megdöbbentő, hogy egy ekkora kulturális ikon ennyire sérülékeny lehet.

Filmbe illő fordulat: belső árulás a Louvre rablásának hátterében

Október 19-én négy tolvaj fényes nappal tört be a párizsi Louvre múzeumba, és 88 millió euró értékű ékszert vitt el az Apolló-galériából. A Louvre történetének egyik legmerészebb rablása után most új részletek láttak napvilágot: a banda belső segítséget is kaphatott a biztonsági szolgálattól.