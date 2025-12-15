Megint zárva a Louvre, ismét kirabolhatták?

A Louvre, amely a világ leglátogatottabb múzeuma, s naponta akár 30 ezer látogatót fogad, hétfő reggel nem nyitott ki rendesen. A dolgozók a szakszervezetekkel egyeztetve döntöttek a munkabeszüntetésről.

Hétfőn reggel sztrájkba léptek a párizsi Louvre múzeum dolgozói

Fotó: BLANCA CRUZ / AFP

Sztrájk miatt a múzeum a mai nap zárva tart”

– írta hétfőn reggel a Louvre Múzeum az X-en, valamint a bejáratoknál. A több mint 2200 fős személyzetből mintegy 400 dolgozó támogatta a munkabeszüntetést.

Az alkalmazottak a romló munkakörülményekre, a túlzott munkaterhelésre, a vezetői utasítások ellentmondásaira és az emberhiányra (különösen a biztonság és a látogatói szolgáltatások területén) hivatkozva léptek sztrájkba.

A szakszervezetek – a CFDT, a CGT és a Sud – szintén támogatták a lépést, és tiltakoztak a nem EU-s turisták számára tervezett 45%-os jegyár-emelés ellen, amelyet a felújítások finanszírozására szánnak – írja a Reuters.

Októberben rabolták ki a Louvre-t

A sztrájk időzítése különösen kényes, hiszen a múzeumot októberben kirabolták, 88 millió euró értékű ékszer loptak el, ráadásul azóta több infrastrukturális probléma is felszínre került, például vízszivárgás, amely több száz ősi könyvet rongált meg. A dolgozók és a vezetés között folytatódó tárgyalások eredményétől függően a múzeum legkorábban szerdán nyithat újra (kedden amúgy is zárva van), amikor döntés születhet arról, hogy a sztrájk folytatódik-e.