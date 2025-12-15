Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egész Ukrajna sokkban, Kijev embertelen bejelentést tett

Durva

Brutális támadás Németország ellen – hatalmas baj a Bundestagban

louvre

Megint zárva a Louvre, ismét kirabolhatták?

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hétfő reggel nem nyitott ki a világ egyik legismertebb és legnagyobb múzeuma. A párizsi Louvre a dolgozók sztrájkja miatt maradt zárva. A személyzet jobb munkakörülmények és sürgős felújítások követel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
louvrelouvre múzeummúzeumPárizssztrájk

A Louvre, amely a világ leglátogatottabb múzeuma, s naponta akár 30 ezer látogatót fogad, hétfő reggel nem nyitott ki rendesen. A dolgozók a szakszervezetekkel egyeztetve döntöttek a munkabeszüntetésről.

Members of the French CGT union protest outside the entrance to the Louvre Museum as workers voted to go on strike against increasingly deteriorating working conditions and the declining visitor experience at the world famous museum, in Paris on December 15, 2025. The Louvre Museum remained closed on December 15, 2025 due to an indefinite strike by its staff, voted on unanimously, a further blow for an institution reeling from the October 19th burglary and the exposure of its shortcomings. (Photo by Blanca CRUZ / AFP)
Hétfőn reggel sztrájkba léptek a párizsi Louvre múzeum dolgozói
Fotó: BLANCA CRUZ / AFP

Sztrájk miatt a múzeum a mai nap zárva tart”

– írta hétfőn reggel a Louvre Múzeum az X-en, valamint a bejáratoknál. A több mint 2200 fős személyzetből mintegy 400 dolgozó támogatta a munkabeszüntetést. 

Az alkalmazottak a romló munkakörülményekre, a túlzott munkaterhelésre, a vezetői utasítások ellentmondásaira és az emberhiányra (különösen a biztonság és a látogatói szolgáltatások területén) hivatkozva léptek sztrájkba. 

A szakszervezetek – a CFDT, a CGT és a Sud – szintén támogatták a lépést, és tiltakoztak a nem EU-s turisták számára tervezett 45%-os jegyár-emelés ellen, amelyet a felújítások finanszírozására szánnak – írja a Reuters.

Októberben rabolták ki a Louvre-t

A sztrájk időzítése különösen kényes, hiszen a múzeumot októberben kirabolták, 88 millió euró értékű ékszer loptak el, ráadásul azóta több infrastrukturális probléma is felszínre került, például vízszivárgás, amely több száz ősi könyvet rongált meg. A dolgozók és a vezetés között folytatódó tárgyalások eredményétől függően a múzeum legkorábban szerdán nyithat újra (kedden amúgy is zárva van), amikor döntés születhet arról, hogy a sztrájk folytatódik-e.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!