Újabb szerencsétlenkedés a Louvre-ban: értékes kötetek áztak el

A Louvre múzeum egy eddig is ismert épületprobléma miatt szembesült komoly károkkal, amikor november végén vízszivárgást fedeztek fel az egyiptomi gyűjteményhez tartozó könyvtári térben. A helyettes igazgató, Francis Steinbock elmondta: a károsodott kötetek többsége 19–20. századi egyiptológiai folyóirat és tudományos dokumentáció, amelyeket kutatók rendszeresen használtak. Bár a mennyiség jelentős, a szakértők szerint „nincs szó pótolhatatlan veszteségről” – írja a BBC.

Párizs, Franciaország – Louvre múzeum: vízszivárgás miatt százával rongálódtak meg értékes könyvek

Fotó: SEBASTIEN DUPUY / AFP

A köteteket jelenleg szárítják, majd könyvkötő műhelybe kerülnek, ahol restaurálják őket.

Vízszivárgás a Louvre-ban: A múzeum szerint nem sérültek műtárgyak

A múzeum hangsúlyozta, hogy a szivárgás kizárólag könyveket érintett, és egyetlen kulturális örökségi tárgy sem károsodott.

A problémát okozó struktúrális hibát már korábban is ismerték, a javítást pedig jövő évre tervezték. A mostani eset azonban újra felhívta a figyelmet az épület karbantartási hiányosságaira.

Steinbock szerint jelenleg úgy tűnik, hogy „nincs visszafordíthatatlan kár”, és minden kötet visszakerülhet a polcokra a restaurálást követően.

Újabb nehéz hónapok a Louvre életében

A vízszivárgás már a harmadik komoly probléma a múzeum falain belül az elmúlt hónapokban:

októberben négy tolvaj 88 millió euró értékű ékszert tulajdonított el fényes nappal,

novemberben szerkezeti gyengeségek miatt részleges galériabezárásra kényszerültek,

most pedig több száz kutatási anyag sérült meg.

A Cour des Comptes októberi jelentése szerint a múzeum túl sokat költ műtárgyvásárlásra, miközben háttérbe szorul az épület felújítása és karbantartása – a mostani vízkár ezt a kritikát látszik megerősíteni.

