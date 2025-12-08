Hírlevél
Louvre múzeum

Újabb szerencsétlenkedés a Louvre-ban: értékes kötetek áztak el

Vízszivárgás okozott jelentős kárt a világ egyik leghíresebb múzeumában: a párizsi intézmény több száz tudományos kötetét érte sérülés. A Louvre munkatársai szerint 300–400 mű rongálódott meg, amelyeket jelenleg is vizsgálnak és restaurálnak.
Louvre múzeumvízszivárgásépületprobléma

A Louvre múzeum egy eddig is ismert épületprobléma miatt szembesült komoly károkkal, amikor november végén vízszivárgást fedeztek fel az egyiptomi gyűjteményhez tartozó könyvtári térben. A helyettes igazgató, Francis Steinbock elmondta: a károsodott kötetek többsége 19–20. századi egyiptológiai folyóirat és tudományos dokumentáció, amelyeket kutatók rendszeresen használtak. Bár a mennyiség jelentős, a szakértők szerint „nincs szó pótolhatatlan veszteségről” – írja a BBC.

(FILES) This photograph shows visitors, seen from the Sully wing, queuing in the Cour Napoleon by the pyramid designed by Chinese-US architect Ieoh Ming Pei, to enter the Louvre Museum in Paris on November 19, 2025. A water leak on November 26, 2025 damaged several hundred items in the Louvre's Egyptian Antiquities library, the Paris museum told AFP on December 7, 2025, confirming a report by La Tribune de l'Art. (Photo by Sébastien DUPUY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION
Párizs, Franciaország – Louvre múzeum: vízszivárgás miatt százával rongálódtak meg értékes könyvek
Fotó: SEBASTIEN DUPUY / AFP

A köteteket jelenleg szárítják, majd könyvkötő műhelybe kerülnek, ahol restaurálják őket.

Vízszivárgás a Louvre-ban: A múzeum szerint nem sérültek műtárgyak

A múzeum hangsúlyozta, hogy a szivárgás kizárólag könyveket érintett, és egyetlen kulturális örökségi tárgy sem károsodott. 

A problémát okozó struktúrális hibát már korábban is ismerték, a javítást pedig jövő évre tervezték. A mostani eset azonban újra felhívta a figyelmet az épület karbantartási hiányosságaira.

Steinbock szerint jelenleg úgy tűnik, hogy „nincs visszafordíthatatlan kár”, és minden kötet visszakerülhet a polcokra a restaurálást követően.

Újabb nehéz hónapok a Louvre életében

A vízszivárgás már a harmadik komoly probléma a múzeum falain belül az elmúlt hónapokban:

A Cour des Comptes októberi jelentése szerint a múzeum túl sokat költ műtárgyvásárlásra, miközben háttérbe szorul az épület felújítása és karbantartása – a mostani vízkár ezt a kritikát látszik megerősíteni.

Drágul a Louvre

Jelentős változás előtt áll a világ legismertebb múzeuma. 2026-tól drágább lesz a Louvre, méghozzá kifejezetten a nem európai látogatók számára. A belépőjegy ára 45 százalékkal nő, ami komoly felháborodást váltott ki.

 

