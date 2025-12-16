Megrázó videó: egy nyugdíjas házaspár is próbálta megállítani a Bondi Beach-i terroristát

A 69 éves Boris Gurman és 61 éves felesége, Sofia bátran közbeléptek, hogy megvédjenek másokat. A lövöldözés egy hanukai rendezvény idején zajlott, és a közösséget célzó terrorcselekménynek minősítették – írja a BBC.

A lövöldözés során hősként lépett fel a nyugdjjas házaspár.

Fotó: YouTube

A Bondi Beach-i lövöldözés hősei

A felvételeken látható, ahogy Boris Gurman kicsavarja a fegyvert a támadó kezéből, majd a földre kerülnek. A támadó később egy másik fegyverhez jutott, amellyel halálosan megsebesítette a nyugdíjasokat. A család közleménye szerint Boris és Sofia 34 éve voltak házasok, és önzetlenségük egész életüket jellemezte.

A szemtanúk hősként emlékeznek rájuk.

A lövöldözésben leglább 15 ember életét vesztette, és többen különböző súlyosságú sérülésekkel kórházba kerültek.

Terroristák támadtak az ünneplőkre

A lövöldözés helyi idő szerint 18:45 körül történt Sydneyben, a Bondi Beach-en, egy hanukai ünnepség alatt, amelyen mintegy ezer ember vett részt. Két támadót azonosítottak, egy apát és fiát; az idősebb férfit a rendőrök a helyszínen lelőtték, míg fiát súlyos sérülésekkel kórházba szállították, ahol stabil állapotban van. A hatóságok kizárták, hogy más elkövetők is részt vettek volna a terrortámadásban. Az incidens nemzetközi figyelmet kapott az antiszemita terrorcselekmény jellege miatt.

Egy bátor férfi is közbeavatkozott

A Bondi Beach-i lövöldözés során a 43 éves Ahmed al-Ahmed, egy Sydney környéki gyümölcsbolt tulajdonosa is hősként lépett közbe, amikor fegyveresek tüzet nyitottak az ünnepség résztvevőire, és hátulról rátámadva kirántotta az egyik támadó kezéből a puskát. A férfi az életét kockáztatva sok ember életét mentette meg azáltal, hogy ártalmatlanná tette a fegyverest. Azóta kórházban lábadozik, miután a másik terroristától kapott lövéseket.