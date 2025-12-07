Gyerekek is áldozatául estek az ámokfutó lövöldözőknek

Lövöldözésben halt meg 12 ember, köztük három gyermek egy dél-afrikai bárban – írja a CTV News.

Lövöldözésben halt meg 12 ember, köztük három gyermek egy dél-afrikai bárban.

Fotó: Unsplash

A rendőrség közlése szerint a lövöldözés a hajnali órákban történt, egy engedély nélkül nyitva tartó bárban.

12 ember, köztük három gyermek – egy 3, egy 12 és egy 16 éves – a helyszínen meghalt. További 13 ember megsérült, őket kórházba szállították.

A tanúvallomások szerint három férfi nyitott tüzet a bárban, őket nagy erőkkel keresik.

