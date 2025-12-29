Lövöldözés a turistaparadicsomban: kétéves áldozata is van az embertelen vérengzésnek

Lövöldözés tört ki egy turistaparadicsomban Ecuadorban a két ünnep között. A támadásban hat ember, köztük egy kétéves kisgyermek meghalt – tájékoztat a DailyMail.

Fegyveresek nyitottak tüzet a nyaralókra a népszerű Puerto López tengerparti üdülőhelyen vasárnap reggel. A lövöldözésben hat ember – köztük egy kisgyermek – a helyszínen életét vesztette, további három embert lőtt sebesülésekkel kórházba szállítottak.

A támadók a rendőrök kiérkezése előtt elmenekültek a helyszínről, a felkutatásukra hajtóvadászatot indítottak.

A hatóságok szerint a lövöldözés a helyi bűnbandák közötti konfliktushoz köthető, de a nyomozás még folyamatban van.

Az életéért könyörgött, mégis agyonlőtték a válogatott futballistát

A biztonsági kamerák felvételei szerint a korábbi uruguayi válogatott labdarúgó az életéért könyörgött, mielőtt egy guayaquili hentesüzlet előtt agyonlőtte két fegyveres. Mario Pineida a karácsonyi vacsorához vásárolt húst, amikor a két fegyveres tüzet nyitott rá.

Lövöldözés és vérengzés: 14 ember halt meg Ecuadorban

Egy éjszaka alatt 14 ember meghalt, 17-en pedig megsebesültek ecuadori támadásokban. A bandaháború néhány áldozatán kínzás nyomait találták. Az első támadás Guayaquilben, Ecuador legnagyobb városában történt. Hét fegyveres motorkerékpárokon és furgonokban érkezett, majd tüzet nyitott egy utcai futballmeccs nézőire. A lövöldözésben hat ember meghalt, tizenheten megsebesültek, köztük három kiskorú. Néhány órával később a Los Ríos tartománybeli Buena Fe városában nyolc holttestet találtak, négy férfit és négy nőt.