Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meglepő részletek derültek ki a Trump–Zelenszkij találkozóról Floridában

Ezt látnia kell!

Kiderült, mely vércsoporttal élünk a legtovább

lövöldözés

Lövöldözés a turistaparadicsomban: kétéves áldozata is van az embertelen vérengzésnek

16 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brutális támadásban vesztette életét hat ember Ecuadorban. Két támadó egy népszerű turistaközpontban nyitott tüzet civilekre, a lövöldözésben hat ember meghalt, hárman megsérültek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lövöldözéstámadásEcuador

Lövöldözés tört ki egy turistaparadicsomban Ecuadorban a két ünnep között. A támadásban hat ember, köztük egy kétéves kisgyermek meghalt – tájékoztat a DailyMail

Lövöldözés tört ki egy turistaparadicsomban Ecuadorban a két ünnep között.
Lövöldözés tört ki egy turistaparadicsomban Ecuadorban a két ünnep között.
Fotó: Unsplash

Fegyveresek nyitottak tüzet a nyaralókra a népszerű Puerto López tengerparti üdülőhelyen vasárnap reggel. A lövöldözésben hat ember – köztük egy kisgyermek – a helyszínen életét vesztette, további három embert lőtt sebesülésekkel kórházba szállítottak. 

A támadók a rendőrök kiérkezése előtt elmenekültek a helyszínről, a felkutatásukra hajtóvadászatot indítottak. 

A hatóságok szerint a lövöldözés a helyi bűnbandák közötti konfliktushoz köthető, de a nyomozás még folyamatban van. 

Az életéért könyörgött, mégis agyonlőtték a válogatott futballistát

A biztonsági kamerák felvételei szerint a korábbi uruguayi válogatott labdarúgó az életéért könyörgött, mielőtt egy guayaquili hentesüzlet előtt agyonlőtte két fegyveres. Mario Pineida a karácsonyi vacsorához vásárolt húst, amikor a két fegyveres tüzet nyitott rá.

Lövöldözés és vérengzés: 14 ember halt meg Ecuadorban

Egy éjszaka alatt 14 ember meghalt, 17-en pedig megsebesültek ecuadori támadásokban. A bandaháború néhány áldozatán kínzás nyomait találták. Az első támadás Guayaquilben, Ecuador legnagyobb városában történt. Hét fegyveres motorkerékpárokon és furgonokban érkezett, majd tüzet nyitott egy utcai futballmeccs nézőire. A lövöldözésben hat ember meghalt, tizenheten megsebesültek, köztük három kiskorú. Néhány órával később a Los Ríos tartománybeli Buena Fe városában nyolc holttestet találtak, négy férfit és négy nőt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!