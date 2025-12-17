Tragédia: saját otthonában gyilkolták meg az ismert egyetemi professzort

Halálos lövöldözés történt Boston közelében: saját otthonában lőtték le a Massachusetts Institute of Technology (MIT) egyik elismert professzorát. Az eset megrázta az egyetemi és tudományos közösséget, a rendőrség nyomozást indított, gyanúsított azonban egyelőre nincs – tájékoztat a CNN.

Elismert egyetemi professzor volt a lövöldözés áldozata – Fotó: Unsplash

Mi történt a lövöldözés éjszakáján?

A lövöldözés hétfő este történt a Massachusetts állambeli Brookline-ban. A 47 éves Nuno F. G. Loureiro fizikus és fúziós kutatót otthonában érte a támadás, majd súlyos sérülésekkel kórházba szállították, ahol kedden meghalt. A Norfolk megyei ügyészség közlése szerint az elkövetőt eddig nem sikerült azonosítani, a nyomozás jelenleg is tart. Egy, a környéken lakó egyetemista három hangos dörrenésről számolt be a lövések idején.

Elmondása szerint korábban még soha nem hallott ilyen zajt, ezért azonnal lövésekre gyanakodott.

Ki volt az áldozat?

Loureiro 2016 óta dolgozott az MIT-n, tavaly nevezték ki a Plazmatudományi és Fúziós Központ vezetőjévé. Az intézmény egyik legnagyobb laboratóriumát irányította, ahol több mint 250 kutató dolgozik. Portugáliában született, Lisszabonban tanult, doktori fokozatát Londonban szerezte, majd nemzetközileg elismert kutatóként csatlakozott az amerikai egyetemhez.

Kollégái kivételes tudósként és empatikus vezetőként emlékeznek rá. Az MIT elnöke halálát „megdöbbentő veszteségnek” nevezte. Kedden diákok és munkatársak gyűltek össze brookline-i lakásánál, hogy csendes megemlékezéssel tisztelegjenek előtte.

